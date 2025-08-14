WhatsApp upozorio: Rusija pokušava blokirati naše usluge u zemlji

Komunikacijska platforma WhatsApp u vlasništvu Meta Platforms priopćila je da Rusija pokušava blokirati njene usluge jer nudi pravo na zaštićenu komunikaciju, obećavši da će nastaviti pokušavati zadržati tu uslugu u Rusiji.

Rusija je počela ograničavati neke pozive putem Telegrama i WhatsAppa, optužujući platforme u stranom vlasništvu da ne dijele informacije s policijom u slučajevima prevare i terorizma.

Poruke i pozivi na WhatsAppu zaključani su sveobuhvatnim šifriranjem.

Nitko izvan chata, čak ni WhatsApp, ne može ih čitati, slušati ili dijeliti, navodi se na web stranici platforme.

Dodaju da WhatsApp omogućuje privatnost i da se „opire pokušajima vlade da prekrši pravo ljudi na sigurnu komunikaciju, zbog čega Rusija pokušava blokirati komunikaciju za više od 100 milijuna ruskih građana“, navodi se u izjavi WhatsAppa.

Zabranili korištenje WhatsAppa: Ako ga već imaju, moraju ga odmah obrisati

Nastavit ćemo činiti sve što možemo kako bi šifrirana komunikacija od pošiljatelja do primatelja bila dostupna svugdje, uključujući i u Rusiji.

Podsjetimo, ruska novinska agencija Interfax objavila je kako ruske vlasti poduzimaju mjere kako bi ograničile određene pozive na komunikacijskim platformama Telegram i WhatsApp, citirajući ruskog regulatora telekomunikacija Roskomnadzor.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je prošlog mjeseca potpisao zakon kojim je ovlastio da se uz podršku države razvije aplikacija za komuniciranje integrirana s vladinim uslugama u svjetlu napora Moskve da smanji ovisnost o platformama poput WhatsAppa i Telegrama

Rusija već duže vrijeme nastoji uspostaviti nešto što naziva digitalnim suverenitetom tako što promiče domaće usluge.

"Ne dajemo informacije nijednoj vladi": WhatsApp odbacio iranske optužbe o prosljeđivanju podataka Izraelu

Njezini napori da zamijeni strane tehnološke platforme su postali hitniji kada su se neke zapadne kompanije povukle s ruskog tržišta nakon što je Moskva započela svoju invaziju na Ukrajinu.

Radi suprotstavljanja kriminalcima, poduzimaju se mjere kako bi se djelomično ograničili pozivi na tim stranim (aplikacijama za komuniciranje), rekli su iz Roskomnadzora, prema Interfaxu.

Nikakve druge restrikcije nisu nametnute što se tiče njihove funkcionalnosti.

Roskomnadzor je rekao da su vlasnici Telegrama i WhatsAppa ignorirali opetovane zahtjeve da poduzmu korake kako bi spriječili da se njihove platforme koriste za aktivnosti poput iznude i terorizma.