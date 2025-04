Od "Me at the Zoo" do 20 milijardi: Ova je platforma promijenila naš odnos prema videu

YouTube je proslavio u srijedu više od 20 milijardi postavljenih videozapisa otkako je prvi isječak debitirao na toj platformi prije dva desetljeća.

Platforma za dijeljenje videa online evoluirala je od večernjeg zafrkavanja u moderan životni stil i spremna je prestići američku kabelsku televiziju u plaćenoj gledanosti.

Kolege iz tvrtke PayPal Steve Chen, Chad Hurley i Jawed Karim osmislili su YouTube 2005., navodno tijekom večere. Domena YouTube.com pokrenuta je na Valentinovo iste godine.

Prvo na TV-u, a onda na računalima i mobitelima: YouTube bi mogao izgledati potpuno drukčije

Dodavanje videozapisa omogućeno je 23. travnja, kad je Karim objavio prvi video pod nazivom "Me at the Zoo" (Ja u zoološkom vrtu). Isječak od 19 sekundi koji prikazuje Karima ispred slonova u zoološkom vrtu u San Diegu prikupio je 348 milijuna pregleda.

U idućih 20 godina, stranica se proširila do razina nezamislivih 2005. godine. YouTube kaže da se sada na toj platformi objavljuje oko 20 milijuna videozapisa dnevno.

Platforma sadrži niz sadržaja, od isječaka s koncerata i podcasta do političkih oglasa, poduka i još puno toga.

YouTube je postao najveća svjetska digitalna video usluga u smislu vremena koje gledatelji provedu na platformi i prihoda od oglasa, prema analitičaru eMarketera Rossu Benesu.

Počeli su prije 20 godina s videom dugačkim 19 sekundi, a danas su dio "modernog života"

Platforma je dosegla više od 2,5 milijarde gledatelja diljem svijeta prošle godine, kao i 100 milijuna pretplatnika na svoju glazbenu i premium razinu, navodi Statista, alat za praćenje tržišta.

Korisnici diljem svijeta gledaju više od milijardu sati YouTube sadržaja dnevno samo na televizorima, objavio je Google.

Analitičari smatraju da je Googleova kupnja YouTubea 2006. godine za 1,65 milijardi dolara bila ključni trenutak pošto je tada Googleova ekspertiza u području pretraživanja i oglašavanja spojena s platformom za dijeljenje videa sa strastvenim korisnicima.