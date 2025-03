Prvo na TV-u, a onda na računalima i mobitelima: YouTube bi mogao izgledati potpuno drukčije

Mnogi danas više vremena provode gledajući YouTube nego klasični televizijski program, a osim na mobitelima, tabletima i računalima, u YT sadržaju sve češće se uživa i na velikim TV ekranima. Kako bi poboljšali iskustvo korištenja i privukli korisnike da što više vremena provode uz njihovu aplikaciju na televizorima, YouTube je prije nekoliko godina predstavio novu opciju Primetime Channels koja je korisnicima omogućila da putem te aplikacije pristupe pretplatničkim servisima poput Maxa i Paramount Plusa, iako su se korisnici morali potruditi kako bi pronašli te opcije, odnosno kako bi pristupili tim servisima.

To bi se uskoro trebalo promijeniti jer u YouTubeu razmišljaju o velikoj promjeni korisničkog sučelja na svojoj TV aplikaciji u kojoj će veću pozornost staviti upravo na dodatne pretplatničke servise trećih strana. Također, prema informacijama koje kruže mrežom, redizajn korisničkog sučelja mogao bi ići u smjeru Netflixa i drugih servisa što znači da bi se, kada se otvori aplikacija, mogao prikazati preview epizoda, a kreatori bi mogli organizirati svoja videa u epizode i sezone, kako bi bile preglednije i lakše dostupne.

Nakon TV-a, na redu mobiteli i računala?

Dakle, čini se kako su ambicije YouTubea ići u smjeru dobro poznatih streaming servisa te žele da imaju slično sučelje. Na istom mjestu tako bi mogli pristupati videozapisima omiljenih kreatora i kanala, ali i serijama i filmovima npr. Maxa, no jasno, za tu je platformu potrebno imati pretplatu. Takav sadržaj za koji bi trebala posebna pretplata, bio bi organiziran u vlastitom redu i odvojen od klasičnog YT sadržaja.

Ekipa iz YouTubea trenutačno radi na ovoj promjeni i novom korisničkom sučelju koje bi na aplikaciji za TV-e trebalo postati dostupno tijekom sljedećih mjeseci. No kako naglašavaju na stranici Android Authority, pitanje je hoće li kompanija iste promjene u sučelju napraviti i sa svojom aplikacijom za računala i mobilnom aplikacijom. Trenutačno nema informacija o tome, no kažu kako je tako nešto “neizbježno” i upravo bi to mogao biti veliki fokus tvrtke do kraja sljedeće godine.