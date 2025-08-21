Duolingo dobiva neočekivanog konkurenta - Google?

Za one koji žele učiti strane jezike putem interneta, jedna od najpopularnijih aplikacija je Duolingo. Ova je kompanija u posljednje vrijeme često u medijima, iako ne baš iz pozitivnih razloga, a čini se kako bi uskoro mogli dobiti i neočekivanu konkurenciju. Naime, prema informacijama koje možemo pročitati na internetu, uskoro bi jezike, umjesto putem Duolinga, mogli učiti putem Google Translatea.

Unutar posljednje verzije ovog Googleova alata nalazi se još nepredstavljena opcija “Practice”, odnosno vježba. Opcija je skrivena i trenutačno je u testnoj fazi, a prema jednom korisniku Telegrama koji ju je uspio aktivirati, Practice omogućuje stvaranje interaktivnih lekcija baziranih na umjetnoj inteligenciji koje korisnicima omogućuju učenje jezika.

Za sada samo 4 jezika

Za sada su dostupna samo četiri jezika za učenje - pored engleskog, to su španjolski, portugalski i francuski, no aktivni su samo španjolski i francuski.

Prilikom odabira jezika korisnici će moći odabrati svoju razinu znanja tako da će, osim početnika koji će moći učiti jezike od nule, putem Google Translatea i oni s nešto znanja moći usavršiti svoje poznavanje jezika, kao i naučiti nove stvari.

Prema onome što možemo pročitati na internetu, korisnici će putem Googleove aplikacije učiti kroz različite scenarije i interakcije kakve su uobičajene u svakodnevnom životu - od naručivanja u restoranima, pitanja za smjer kretanja i pronalazak stvari koje vas zanimaju u novim gradovima i slično. Svi se ti scenariji mogu prilagoditi za vježbe slušanja i govora.

Visoka razina personalizacije

GT će, prema istim informacijama, omogućiti i visoku razinu personalizacije te će se moći prilagoditi zahtjevima korisnika. Npr. ako ste pripremate na skijanje, moći ćete zatražiti posebne lekcije u kojima ćete naučiti specifične izraze vezane za takav tip odmora i aktivnosti, kako bi se lakše snašli i sporazumjeli u planinama.

Slično kao i Duolingo, i mod vježbanja GT-a pratit će napredak korisnika, slati im dnevne podsjetnike za učenje te koristiti taktiku gamifikacije kako bi ih zadržali što više uz aplikaciju. Snimke zaslona koje su objavljene na Android Authorityju pokazuju “trial mod” aplikacije, što ukazuje na to da će se jednom, kada postane dostupna svima, ova aplikacija imati i verziju koju je potrebno platiti.

S obzirom na to da iz Googlea nema službenih informacija, nije poznato kada bi GT Practice mogao postati dostupan, no čini se kako nismo tako daleko od predstavljanja velikog konkurenta Duolingu.

Izvor: Tech Spot