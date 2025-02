YouTube najavio promjene oko prikaza oglasa unutar videozapisa

YouTube je mnogima omiljena internetska destinacija na kojoj svakodnevno provode ponekad i više sati gledajući spotove, dokumentarce, Shortse itd. No dok u samom sadržaju uživaju, jednu stvar ne vole, a to su naravno - reklame. Rješenje za to postoji, no većina na njega ne pristaje jer je riječ o mjesečnoj pretplati, dok je YouTube nedavno krenuo u rat s ostalim rješenjima, odnosno softverom za blokiranje prikaza oglasa.

Počeli su prije 20 godina s videom dugačkim 19 sekundi, a danas su dio "modernog života"

Iz Googlea su ovaj tjedan najavili jednu promjenu oko načina prikaza oglasa unutar videozapisa na YouTubeu koja bi mogla razveseliti gledatelje. Nažalost po većinu, ne radi se o smanjenju broja oglasa ili kraćim oglasima, već o poziciji na kojoj će se aktivirati unutar videa. Promjena na snagu stupa 12. svibnja, od kada će se oglasi unutar videa prikazivati tijekom “prirodnih pauza” u videozapisu. Dakle, oglasi neće više “upadati” usred akcije, govora i slično, već tijekom nekakvih pauza unutar videa, odnosno tranzicija s jedne scene na drugu, što bi trebalo pomoći da u poboljšanju iskustva gledanja.

Veći prihodi za kreatore

Promjene prikaza oglasa odnosit će se i na starije videozapise u kojima su manualno određena mjesta za oglase te će na kreatorima, odnosno osobama koje su objavili video biti odluka hoće li se oglasi prikazivati kao i do sada, unutar manualno odabranih oglasnih mjesta ili na automatski odabranim pozicijama tijekom takvih prirodnih pauza unutar videa. Također, korisnici će moći odabrati kombinaciju automatskih i manualnih oglasa i čini se kako bi takva kombinacija najviše mogla odgovarati kreatorima. Naime, tijekom jednog prošlogodišnjeg eksperimenta pokazalo se da je miksanje te dvije opcije rezultiralo s 5-postotnim povećanjem prihoda u odnosu samo na manualne pozicije oglasa.

Za one koji će ostati pri dosadašnjem načinu manualnog prikaza oglasa, YouTube će omogućiti da korištenjem posebnog alata unutar YouTube Studia dobiju povratne informacije o tome smatraju li se njihovi oglasi, odnosno mjesto na kojem su postavili oglase ometajućim za korisnike.

Upravo zbog spomenutog povećanja prihoda od reklama, kreatori bi svakako trebali poslušati YouTube oko mjesta na kojima bi bilo dobro postaviti oglase jer će tako profitirati svi. Kreatori koji će na istim videozapisima zarađivati više novaca, ali i korisnici kojima će iskustvo gledanja biti bolje pa neće prekinuti neki video (i time pogledati manje reklama), ako im se oglasi prikazuju nametljivo, usred radnje.

YouTube počeo s testiranjem nove AI opcije: Pripremaju neugodno iznenađenje za veliki broj korisnika

Iako je ova promjena itekako pohvalna i cijenit će je i kreatori i korisnici, ona se ipak neće odnositi na smanjenje broja oglasa i vrijeme koje će se potrošiti gledajući reklame tijekom jednog videozapisa. Tu je situacija prilično jasna. Ako želite još bolje iskustvo koje neće biti prekinuto oglasima - morate plaćati pretplatu.

Izvor: The Verge