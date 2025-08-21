HAK predstavio program edukacije o sigurnoj vožnji električnih romobila: To nije igračka nego vozilo koje traži odgovornost

Hrvatski autoklub (HAK) predstavio je u četvrtak edukativni program za sigurno korištenje električnih romobila, s ciljem smanjenja stradavanja i podizanja svijesti o rizicima vožnje, upozorivši da je lani zabilježeno gotovo 400 nesreća s tim vozilima.

Predsjednik HAK-a Ivo Bikić rekao je da je HAK desetljećima aktivan u području prometne edukacije, a sada se fokusira i na sigurnost vozača električnih romobila.

Električni romobili nisu prolazna moda, već svakodnevno prijevozno sredstvo. Nažalost, postali su i dio crne prometne statistike. Romobil nije igračka, nego vozilo koje traži odgovornost, istaknuo je Bikić.

Pomoćnik glavnog tajnika HAK-a Sinan Alispahić pojasnio je da program spaja teoriju i praksu. Polaznici će moći učiti kroz interaktivna predavanja, ali i na simulatorima vožnje te posebno uređenim prometnim poligonima.

Mladi i djeca će na simulatorima vidjeti kako izgleda sudar ili izbjegavanje prepreke bez posljedica po zdravlje, a tek kada sami to dožive, počinju shvaćati opasnost, rekao je Alispahić.

U prošloj godini u Hrvatskoj je zabilježeno gotovo 400 nesreća u kojima su sudjelovali vozači električnih romobila, pri čemu su dvije osobe smrtno stradale, a više od 300 ih je ozlijeđeno, upozorio je predstavnik Ravnateljstva policije Nikola Milas.

Među stradalima i djeca koja ne bi smjela voziti romobile

Posebno zabrinjava što među stradalima ima djece mlađe od 14 godina, iako po zakonu uopće ne smiju voziti romobil. Djeca često voze bez kacige, u prometu u kojem se teško snalaze i odrasli, istaknuo je Milas. Dodao je da policija redovito provodi preventivne i represivne akcije, no da konačan uspjeh ovisi o roditeljima i zajednici.

HAK-ov program namijenjen je svim dobnim skupinama, a posebno će se raditi s mladima i djecom koji romobile koriste za prijevoz ili zabavu. Edukacija uključuje praktične vježbe, učenje prometnih znakova i pravila te simulacije opasnih situacija.

Iz HAK-a naglašavaju kako je cilj programa razviti prometnu kulturu i svijest da se pravila jednako odnose na sve sudionike prometa - vozače automobila, bicikliste, ali i korisnike romobila.

Ako na taj način spasimo barem jedan život, program će imati smisla, zaključio je Bikić.

HAK planira proširiti program na dodatne gradove tijekom sljedeće godine, a u planu su i kampanje u školama, promotivni materijali te suradnja s lokalnim zajednicama kako bi se smanjio broj nesreća i ozljeda vezanih uz električne romobile.