Društvene mreže

Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim

Neke generacije svoje pametne telefone jednostavno koriste - drugačije.

Martina Čizmić | 16.08.2025. / 08:42 komentari
Doomscrolling, ilustracija (Foto: Getty Images)

 Znate li što je to "doomscrolling"? Jeste li jedna od njegovih "žrtava"? "Doomscrolling" odnosno kontinuirano pregledavanje društvenih mreža i interneta u potrazi za katastrofičnim, negativnim i uznemirujućim vijestima i sadržajima. Osobe koje "doomscrollaju" često to čine nesvjesno, a kad jednom uđu u spiralu negativnosti, potraga za negativnim vijestima može trajati satima i dovesti do sve veće tjeskobe, stresa i anksioznosti.

tri vijesti o kojima se priča Pacijent s karcinomom, ilustracija Važno za sprečavanje razvoja raka Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo Tibetanske antilope Sve to na 5G Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu Jim Farley Stižu uskoro Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila

No, iako se u pojedinim trenucima svi nađemo u spirali "doomscrollanja", ne reagiramo svi jednako na njega. Kako je istaknula docentica na Odjelu psihologije Sveučilišta Illinois State, Allison Nguyen, različite generacije različito su pogođene takvim ponašanjem.

Živimo u okruženju vijesti 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. I stvarno je teško ostati podalje od tih stvari. Negativne vijesti u nama izazivaju snažne emocije, a iz prethodnih istraživanja znamo da je to nešto što nas tjera da nastavimo čitati. Drži nas zarobljene i tjera da želimo vidjeti više, ističe Nguyen.

Podsjetila je na studiju iz 2024. godine koja je pokazala da je otprilike trećina stanovnika SAD-a iskusila "doomscrolling", ali i pokazala da nisu sve generacije jednako pogođene.

Tako je "doomscrolling" bio najpogubniji za najmlađe, generaciju Z (53 posto), a slijede ih milenijalci.

Razlog za to je način na koji mladi ljudi koriste telefone. Oni su im neizostavan dio svakodnevnog života i često ih provjeravaju i koriste.

Najviše su i na društvenim mrežama, kao što su TikTok, Snapchat ili YouTube. I dok im te aplikacije pomažu u povezivanju s prijateljima i obitelji te zadovoljavanju interesa, istovremeno ih uvlače u "doomscrolling" što u konačnici utječe na njihovo mentalno zdravlje, ali i produktivnost.

Noću se definitivno zateknem kako skrolam, priznala je buduća studentica Lilly Jeanes.

S druge strane, starije generacije pametne telefone koriste - drugačije.

Umirovljenih Paul Castellano nema računalo i sve što treba obaviti, obavlja na svom pametnom telefonu. No, koristi ga samo između svakodnevnih zadataka i obaveza.

Kako se otrgnuti zagrljaju "doomscrollinga"?

Iako se to možda čini jednostavnim, promijeniti takvu jednu naviku nije nimalo lako. Pojedinac, prije svega, mora biti svjestan da je pretjerao i željeli se promijeniti.

Stoga Nguyen predlaže nekoliko strategija za bolji odnos s pametnim telefonom.

Tako je važno, ističe Nguyen, provjeriti vlastite emocije tijekom čitanja neke vijesti. Trebalo bi se upitati izaziva li taj sadržaj u osobi tugu ili ljutnju te kako se osjeća nakon konzumacije takvog sadržaja.

Druga je strategija praćenje vremena i ograničavanje izloženosti vijestima. To je moguće napraviti postavljanjem štoperice ili alarma koji će vas prekinuti kad vrijeme istekne ili pak postavljanjem opcija "Dobrobiti"/"Wellness" na svom pametnom telefonu koje će vam nakon određenog vremena onemogućiti korištenje odabranih aplikacija.

U konačnici, ističe Nguyen, trebalo bi prošiti izbor vijesti koje pratite i negativne zamijeniti pozitivnima, ali i birati vijesti iz različitih izvora i različitih platformi.

Algoritmi na društvenim mrežama zapravo su dizajnirani kako bi vas zadržali u aplikaciji. Jer, što se više angažirate, to više podataka prikupljaju o vama, a to su stvari koje se mogu prodati, upozorava Nguyen.

Izvor: WGLT

 

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

aktualno najčitanije
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Prva faza trudnoće
VIDEO Ovo se događa svaki dan, ali sad napokon imamo snimke: Otvorili prozor u fazu trudnoće koja je dosad bila skrivena
Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim
Nekim je teže
Različite generacije različito prakticiraju "doomscrolling": Donosimo nekoliko strategija kao ga se nositi s njim
Umro je pokušavajući pronaći ženu s kojom se dopisivao. Ispalo je da je ona AI chatbot
Meta na udaru
Umro je pokušavajući pronaći ženu s kojom se dopisivao: Otkriveno tko je ona
SAD ulazi u vlasništvo jednog od najpoznatijih proizvođača čipova?
Što će to značiti za ostale?
SAD ulazi u vlasništvo jednog od najpoznatijih proizvođača čipova?
VIDEO Roboti "okupirali" sportska borilišta na prvim Svjetskim igrama humanoidnih robota
Rezultati su, zanimljivi
VIDEO Roboti "okupirali" sportska borilišta na prvim Svjetskim igrama humanoidnih robota
Znanstvenici razvili prvi 'mikrovalni mozak' na čipu
Ultrabrz
Znanstvenici razvili prvi 'mikrovalni mozak' na čipu
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Stižu uskoro
Rukavica u lice Tesli i Kinezima: Automobilski div najavio jeftinija električna vozila
Umro je pokušavajući pronaći ženu s kojom se dopisivao. Ispalo je da je ona AI chatbot
Meta na udaru
Umro je pokušavajući pronaći ženu s kojom se dopisivao: Otkriveno tko je ona
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru
Potez protiv varanja
Zbog AI-a škola promijenila pravila: Učenici su ljuti, no profesori vjeruju kako je to korak u pravom smjeru

Vezane vijesti

Ne propustite ni ovo

vijesti
Gradonačelnik austijskog grada pao s mosta od užeta
NESREĆA U AUSTRIJI
Tragedija na planinarenju: Gradonačelnik pao s mosta od užeta, tijelo su izvlačili konopima
Izbijanje listerije u siru ubilo je dvije osobe u Francuskoj, proširilo se na Belgiju
U FRANCUSKOJ
Dvije osobe umrle, velik broj zaraženih: Bakterija se proširila i u drugu državu, a za sve je kriva omiljena namirnica
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni koji..."
sinjski gvardijan
Žestoke poruke s oltara na blagdan Velike Gospe: "Neka umru oni kojima smeta vaše zajedništvo!"
show
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Tko je najbogatija Bosanka, Sanela Diana Jenkins?
rodila je s 50 godina
Tko je najbogatija Bosanka? Od opkoljenog Sarajeva došla je do nezamislivog luksuza
David Temelkov i supruga Elena zajedno su već 10 godina
predivna ljubavna priča
Makedonski zavodnik oženio je lijepu hrvatsku voditeljicu, a svi još pamte njihovu spektakularnu prosidbu
zdravlje
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Piše psihologinja
Prvi simptomi shizofrenije: Počinju u 20-ima, evo koji su
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
Za manji rizik od srčanih bolesti
Voće za snižavanje kolesterola: 9 vrsta koje trebate jesti
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
Za bolju probavu
7 genijalnih zamjena u prehrani kojima ćete udvostručiti unos vlakana
zabava
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Bolje ne!
Pustila vodu u WC-u, a prizor koji je vidjela poslao ju je na hitnu
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
Urnebesno
Poruka u apartmanu u Dalmaciji iznenadila je turista, morao ju je podijeliti
tech
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Važno za sprečavanje razvoja raka
Znanstvenici otkrili ključnu vezu između jedne od najsmrtonosnijih vrsta raka i navike koju često prakticiramo
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sve to na 5G
Kineski nadzor prešao je sve granice: Ovakav nadzorni sustav ne postoji nigdje na svijetu
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
Zabrinut je…
Sam Altman nema dobre vijesti za one koji se bliže mirovini
sport
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
Za Fruka stigla druga najveća ponuda u povijesti Rijeke, no Damir Mišković ne odgovara na mail?
neizvjesnost
Za Fruka stigla druga najveća ponuda u povijesti Rijeke, no Damir Mišković ne odgovara na mail?
Hajduku se na Facebooku javio jedan Bugarin i oduševio očajne hajdukovce komentarom
NIJE NAVIJAČ HAJDUKA
Hajduku se na Facebooku javio jedan Bugarin i oduševio očajne hajdukovce komentarom
tv
Zlatni kavez: Dali su im vijest stoljeća - nitko ne može sebi doći od sreće!
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Dali su im vijest stoljeća - nitko ne može sebi doći od sreće!
Daleki grad: Umorna je od strepnje - više ne zna kako tome stati na kraj
DALEKI GRAD
Umorna je od strepnje - više ne zna kako tome stati na kraj
Daleki grad: Samo želi saznati što je ona radila u zatvoru
DALEKI GRAD
Daleki grad: Samo želi saznati što je ona radila u zatvoru
putovanja
SAD zabrana prodaje životinjskih pluća
Od 1971. godine
U Hrvatskoj se ovaj komad mesa može kupiti u bilo kojoj mesnici, a u SAD-u je prodaja zabranjena zakonom
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Panonika
Slana jezera: Omiljeno "morsko" kupalište u koje Slavonci dolaze zbog niskih cijena i dobre zabave
Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu
Najljepša Naša
Znate li? Hrvatski grad u kojem se nalazi najmanja katedrala na svijetu
novac
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
Raj za bogataše
Nama susjedna zemlja ima najveći rast milijunaša u svijetu u posljednjih deset godina
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
Zbogom političari
"Postat ćemo prva država s vladom u kojoj su svi ministri i premijer umjetna inteligencija"
lifestyle
Plaža Nikolina, Baška Voda
Jedna od najljepših
Borova šuma, bijeli šljunak i more čisto kao suza: Jadranska ljepotica na kojoj se uvijek lijepo okupati
Savršeno uređen stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba
SVE JE TIP-TOP
Nevjerojatan stan od 18,6 kvadrata u centru Zagreba uređen - savršeno
Street style par sa zagrebačke špice
BAŠ SU ŠARMANTNI
Par iz centra Zagreba dokazao koliko je jednostavno modno se uskladiti i izgledati top
sve
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Urnebesno
Grafit postao viralan, a za sve je zaslužan brutalan odgovor ispod njega
Šime Elez na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio
"Još jedan dan..."
Splićanin kojeg povezuju s Majom Šuput na novim fotkama s plaže otkrio ono što nije htio!
Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
IDEMOOO!
VIDEO Hrgović odradio vaganje pa prišao protivniku: Pogledajte kako je završilo
 

Nastavi čitati