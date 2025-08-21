Željela brzo do "povoljnog kredita" preko društvene mreže pa ostala bez novca

Bez obzira na to kako privlačna ponuda može djelovati, društvene mreže definitivno nisu mjesto za dogovaranje "povoljnih kredita".

To je na svojoj koži osjetila 48-godišnjakinja s područja Vukovara. Kako javljaju iz Policijske postaje Vukovar, 48-godišnjakinja se u srpnju javila na oglas za povoljne kredite na društvenoj mreži, ustupila ponuditelju kredita svoje osobne podatke te dogovorila isplatu kredita u iznosu od 5.000 eura. Nepoznati počinitelj je, koristeći njene osobne podatke, od druge financijske institucije zatražio brzi zajam u iznosu od više stotina eura, a koji iznos je ona potom sa svog bankovnog računa uplatila na račun počinitelja, nakon čega je prekinuo komunikaciju.

Pozivamo građane na oprez. Internet i društvene mreže pune su oglasa i ponuda za lako dostupne gotovinske kredite. Iza takvih se oglasa i ponuda najčešće skrivaju prevaranti koji ne samo da neće isplatiti kredit, već će građanima uzeti novac. Pripazite kome se obraćate za financijsku pomoć, ne nasjedajte na ovakve i slične ponude „povoljnih“ kredita putem društvenih mreža, ne upuštajte se u sumnjive novčane transakcije kako ne bi postali žrtve kaznenog djela, poručuju iz policije.