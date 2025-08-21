Društvene mreže

Željela brzo do "povoljnog kredita" preko društvene mreže pa ostala bez novca

Pripazite kome se obraćate za financijsku pomoć!

Martina Čizmić | 21.08.2025. / 11:12 komentari
Bez obzira na to kako privlačna ponuda može djelovati, društvene mreže definitivno nisu mjesto za dogovaranje "povoljnih kredita". 

To je na svojoj koži osjetila 48-godišnjakinja s područja Vukovara. Kako javljaju iz Policijske postaje Vukovar, 48-godišnjakinja se u srpnju javila na oglas za povoljne kredite na društvenoj mreži, ustupila ponuditelju kredita svoje osobne podatke te dogovorila isplatu kredita u iznosu od 5.000 eura. Nepoznati počinitelj je, koristeći njene osobne podatke, od druge financijske institucije zatražio brzi zajam u iznosu od više stotina eura, a koji iznos je ona potom sa svog bankovnog računa uplatila na račun počinitelja, nakon čega je prekinuo komunikaciju.

Pozivamo građane na oprez. Internet i društvene mreže pune su oglasa i ponuda za lako dostupne gotovinske kredite. Iza takvih se oglasa i ponuda najčešće skrivaju prevaranti koji ne samo da neće isplatiti kredit, već će građanima uzeti novac. Pripazite kome se obraćate za financijsku pomoć, ne nasjedajte na ovakve i slične ponude „povoljnih“ kredita putem društvenih mreža, ne upuštajte se u sumnjive novčane transakcije kako ne bi postali žrtve kaznenog djela, poručuju iz policije.

