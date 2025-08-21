Ovaj oblik vježbanja pokazao je najbolje rezultate u poticanju zdravijeg sna

Za one koji imaju poteškoća s mirnim snom, rješenje se možda skriva na prostirci za jogu, a ne na traci za trčanje.

Tako barem sugerira meta-analiza koju su vodili znanstvenici sa Sveučilišta za sport u Harbinu u Kini, objavljena u časopisu Sleep and Biological Rhythms. U tom istraživanju analizirano je 30 randomiziranih kontroliranih ispitivanja iz više od deset zemalja, uključujući više od 2500 sudionika s poremećajima spavanja, unutar svih dobnih skupina.

Joga je kralj, no hodanje i vježbe snage isto pomažu

Joga visokog intenziteta pokazala se najboljom za poboljšanje sna. Kada se prakticira manje od 30 minuta, dva puta tjedno, nadmašuje hodanje, vježbe snage, kombinirane treninge i aerobne vježbe. Pozitivni učinci uočeni su unutar 8 do 10 tjedana. Hodanje je zauzelo drugo mjesto, a vježbe snage treće.

Rezultati se razlikuju od meta-analize iz 2023. godine, koja je sugerirala da su aerobne ili vježbe srednjeg intenziteta tri puta tjedno najučinkovitije za poboljšanje sna. Ipak, jedno istraživanje unutar te studije istaknulo je da joga je imala značajnije učinke na ishod sna nego druge vrste vježbi.

Kineski znanstvenici sugeriraju da varijabilnost joge, koja je ponekad aerobna, ponekad anaerobna, može objasniti različite rezultate ranijeg istraživanja.

Kako joga djeluje na san?

Mogući mehanizmi djelovanja joge uključuju podizanje pulsa, aktiviranje mišića i regulaciju disanja. Kontrola daha može stimulirati parasimpatički živčani sustav, odgovoran za odmor i probavu, a neka istraživanja ukazuju da joga može modulirati moždane valove, potičući tako i dublji san.

Unatoč obećavajućim rezultatima studije, autori upozoravaju kako treba biti oprezan pri tumačenju nalaza iz studija o poremećajima spavanja, s obzirom na ograničen broj uključenih studija i jedinstvene karakteristike populacije s poremećajima spavanja.

Na kraju, valja istaknuti da univerzalnog rješenja nema. Joga je stoga jedna od mnogih strategija za poboljšanje sna, nudeći svjesan, kretanjem vođen put do boljeg odmora tijekom noći.

Izvor: Science Alert