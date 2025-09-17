Festival znanosti i umjetnosti NOVsky već se šestu godinu održava u Novskoj. U petak 19. rujna s početkom u 10 sati, na nekoliko lokacija u centru grada festival će okupiti znanstvenike, sveučilišne profesore, nastavnike, popularizatore znanosti, voditelje udruga te djecu koja svakodnevno sudjeluju u nastavnim i vannastavnim aktivnostima vezanim za STEM područje.

Festival se ističe specifičnim spojem znanosti i umjetnosti koje se nadopunjavaju i stvaraju zanimljiva i edukativna iskustva kroz igru i zabavu. Izlagači na interaktivnim radionicama i edukacijama imaju priliku predstaviti svoja dostignuća i zanimljivosti otkrivene tijekom godine, a djeca i posjetitelji imaju priliku izoštriti svoje komunikacijske i prezentacijske vještine. Kroz godine održavanja, festival su posjetili brojni gosti iz okolnih gradova i susjednih država, tako da ne iznenađuje velik interes posjetitelja različitih životnih dobi – od djece iz vrtića impresionirane voćem koje svira pa sve do baka koje su se prisjetile tajnih šifriranja. Na festivalu svatko može pronaći nešto zanimljivo.

Ove godine festival donosi STEM radionice od 10:00 do 16:00 sati - demonstraciju Sphero robota i mobilni planetarij. Posjetitelji će imati priliku isprobati VR simulatore u Poduzetničkom inkubatoru PISMO, okušati se u infracrvenom slikarstvu i zabaviti se na NEON partiju, a prvi put u Novskoj moći će pronaći i mobilni znanstveni park.

U Gradskom parku bit će moguće isprobati neke od izložaka, pa se tako možete nasmijati u naopakoj sobi, isprobati dvostruko ogledalo i let na metli te vidjeti tko se usudi leći na krevet od čavala. Posjetiteljima će biti dostupna fan zona - mjesto za odmor i zabavu. Održat će se i turnir u ljudskom stolnom nogometu, moći će se okušati u lovu na novac u “cash boxu” te isprobati photobooth 360° i zabilježiti uspomene.

U galeriji Pučkog otvorenog učilišta Novska održati će izložba “Virtualni svjetovi”, a Muzejska zavičajna zbirka Grada Novske za posjetitelje će biti otvorena cijeli dan.

Nakon toga, održati će se ART radionice za djecu i odrasle od 16:00 - 19:00 sati - paint & wine, radionica crtanja stripova i radionica izrade sapuna.

Slijedi plesni show Novljanskih mažoretkinja i cheerleading skupine Iskrice Lipovljani u 19:00 sati. Festival će zatvoriti koncert Miach u 20:00 sati.

NOVsky festival je do sada privukao više od 4000 posjetitelja i preko 50 izlagača. Stoga, ne samo da promiče znanost i umjetnost, već i okuplja zajednicu u duhu zajedničkog učenja i zabave.

Suradnja Udruge mladih Grada Novske, Razvojne agencije NORA, Pučkog otvorenog učilišta Novska, Turističke zajednice Grada Novske, Novokoma Novska, Gradske knjižnice i čitaonice “Ante Jagar”, Radio postaje Novska, Osnovne škole Novska, Katoličke osnovne škole Novska, Srednje škole Novska, Poduzetničkog inkubatora PISMO, Sisačko-moslavačke županije i Grada Novske godine donosi sve više zanimljivosti. NOVsky je evoluirao iz prvotne inicijative usmjerene na potrebe mladih za STEM aktivnostima u današnji renomirani festival koji okuplja promotore znanosti i posjetitelje iz cijele Hrvatske.

Pridružite nam se na NOVsky festivalu 19. rujna i postanite dio manifestacije koja spaja najbolje od znanosti i umjetnosti. Dođite u Novsku i prepustite se avanturi koja će vas nadahnuti i oduševiti. Očekujemo vas!, pozivaju organizatori.