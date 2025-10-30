Uragan Melissa protutnjao je Karibima i iza sebe ostavio poplave, pustoš i najmanje 25 poginulih osoba. Vjetrovi koji su dosezali brzinu od 298 km/h s udarima i do 340 km/h, u kombinaciji s jakom kišom, uzrokovali su štetu koja će se sanirati godinama.

I dok su ljudi na tlu strahovali za svoje živote i imovinu, kilometrima iznad njih, posada američkih zračnih snaga iz 53. eskadrile za vremensko izviđanje, poznati kao "Lovci na uragane" ušli su u samo središte oluje u kojem vlada nevjerojatna - mirnoća.

Fotografije i videa koja su objavili zaista su spektakularni i pokazuju koliko je samo "oko oluje" odnosno njeno središte oaza mira, u odnosu na ono što se događa vani.

Na fotografijama se lijepo vidi "efekt stadiona" odnosno visok zid oblaka koji okružuju samo središte ciklona u kojem se oblaci okreću sporo.

Gotta get to bed since we'll be up at 3 am to do another mission into #Melissa right before landfall in Jamaica tomorrow. Here's a video I took today going through the NE eyewall into the eye. I had to tilt the phone up to get a view of the eye because it was so cylindrical

Cilj je ovog opasnog leta bio prikupljanje podataka o uraganu i kako on nastaje.

Još jedan set nevjerojatnih fotografija uragana snimio je satelit Sentinel-2 Europske svemirske agencije koji je zavirio ravno u oko uragana na vrhuncu njegove snage.

🌀 On 28 Oct, Hurricane Melissa - the strongest in 🇯🇲 Jamaica's history - made landfall with winds up to 298 km/h and pressure of 892 hPa.



🛰 The eye was captured by #CopernicusEU #Sentinel2.

Zanimljivo je da uragan Melissa nije samo iznimno snažan, već ima i pomalo neobičnu strukturu u svom središtu. Iako je vidljiv "efekt stadiona" pomnija analiza pokazala je da oblaci nisu nagnuti prema van, već više vertikalno cilindrični. Znanstvenici sumnjaju da je upravo to pokazatelj zašto se uragan Melissa razlikuje od drugih uragana iste kategorije.

Na temelju svih dostupnih podataka, Melissa nikad nije formirala sekundarni zid, vanjskih prsten jakih oluja, koji bi mogao pokrenuti proces zamjene zidova i "izgladnjivati" njegovu unutarnju jezgru, istaknuo je Michael Lowry, stručnjak za uragane na svom Substacku.

A kako je izgledalo tijekom samog leta, možda najbolje ilustrira ovaj video. Uz upozorenje - ako vam je neugodno tijekom turbulencija na letu, radije preskočite gledanje.