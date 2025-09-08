Pomrčina Mjeseca koju smo mogli noćas vidjeti, privukla je pozornost zaljubljenika u astronomiju i svemirske spektakle diljem svijeta. Iako je u dijelovima Hrvatske, zbog oblaka, bilo teško vidjeti cijelu pomrčinu, povremeno trganje naoblake ipak je omogućilo strpljivima da promatraju, barem nakratko, ovaj zanimljiv događaj.

Podsjetimo, pomrčina Mjeseca nastaje ulaskom Mjeseca u Zemljinu sjenu, a pritom je Mjesec obasjan crvenom svjetlošću koja se raspršila prolazeći kroz Zemljinu atmosferu. Potpunom pomrčinom Mjeseca nazivamo pojavu kada cijeli Mjesec uđe u Zemljinu sjenu, pojava kada samo dio Mjesečevog diska uđe u Zemljinu sjenu naziva se djelomična pomrčina, ako Mjesec prolazi samo kroz Zemljinu polusjenu imamo pomrčinu u polusjeni.

Fotografi diljem svijeta uhvatili su pomrčinu u različitim fazama, a mi vam donosimo galeriju u kojoj možete uživati u spektakularnim fotografijama.