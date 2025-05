Iznenađujuće otkriće: Muškarci umiru dvostruko više nego žene od slučajeva slomljenog srca

Iako se "slomljeno srce" često doživljava metaforički, nova znanstvena saznanja potvrđuju da ono može imati ozbiljne fizičke posljedice.

Studija američkog Sveučilišta u Arizoni, objavljena u časopisu Journal of the American Heart Association, analizirala je 199.890 slučajeva takotsubo kardiomiopatije (TC) u SAD-u od 2016. do 2020. godine, otkrivši zabrinjavajuće obrasce učestalosti i smrtnosti. TC se objašnjava kao stanje slabljenja srca uzrokovano fizičkim ili emocionalnim stresom.

Veća stopa smrtnosti kod muškaraca unatoč nižoj učestalosti

Znate li što je aritmija i kako ju prepoznati? To znanje moglo bi vam spasiti život

Iako su žene češće dijagnosticirane s TC-om, muškarci su imali znatno višu stopu smrtnosti, čak 11,2 posto u odnosu na 5,5 posto kod žena. Ukupna stopa smrtnosti između oba spola iznosila je 6,5 posto.

Bili smo iznenađeni otkrićem da je stopa smrtnosti od takotsubo kardiomiopatije relativno visoka bez značajnih promjena tijekom petogodišnjeg razdoblja, a stopa bolničkih komplikacija također je bila povišena, ističe dr. M. Reza Movahed, intervencijski kardiolog sa Sveučilišta u Arizoni i jedan od autora navedenog istraživanja.

Znanstvenici sugeriraju da razlike proizlaze iz hormonalnih čimbenika i vrsta stresa. TC je često izazvan naglim porastom stresnih hormona, a može biti posljedica fizičkih događaja (operacija, infekcija) ili emocionalnih trauma (tuga, razvod). Fizički stres češće pogađa muškarce, što može objasniti njihovu veću stopu smrtnosti, ističu autori studije.

Najčešće komplikacije

Želite li imati zdravije srce? Vrijeme je da usvojite ovu zdravu naviku

TC se često zamijeni s infarktom zbog sličnih simptoma poput bolova u prsima. Zabilježene komplikacije uključuju zatajivanje srca (35,9%), atrijsku fibrilaciju (20,7%), kardiogeni šok (6,6%), moždani udar (5,3%) i srčani zastoj (3,4%).

Neke komplikacije, poput embolijskog moždanog udara, moguće je spriječiti ranom primjenom antikoagulantnih lijekova kod pacijenata sa značajno oslabljenim srčanim mišićem ili s nepravilnim srčanim ritmom zvanim atrijska fibrilacija koji povećava rizik od moždanog udara. Stalno visoka stopa smrtnosti je alarmantna, što sugerira potrebu za dodatnim istraživanjima kako bi se razvilo bolje liječenje i pronašli novi terapijski pristupi ovom stanju, pojašnjava na kraju Movahed.

Izvor: Science Alert