Klimatske promjene ne prave samo pustoš na Zemlji, sada prijete i pretvaranjem niske Zemljine orbite u kozmičko smetlište

Nova studija upozorava da će klimatske promjene uskoro utjecati i na Zemljinu orbitu, povećavajući svemirski otpad i ograničavajući operativni prostor za satelite. Američki znanstvenici s Instituta za tehnologiju Massachusetts (MIT) otkrili su da bi globalno zatopljenje moglo smanjiti raspoloživi prostor u niskoj Zemljinoj orbiti za 33 do 82 posto do kraja stoljeća, zbog poremećenog prirodnog uklanjanja orbitalnog otpada.

Dok staklenički plinovi zagrijavaju donji dio Zemljine atmosfere, oni hlade i stanjuju gornje slojeve u kojima rade sateliti. Uobičajeno, atmosferski otpor uklanja krhotine povlačeći ih prema dolje kako bi izgorjeli nakon ponovnog ulaska u Zemljinu nižu atmosferu. Međutim, sa smanjenom gustoćom, otpad se nakuplja, pogoršavajući zagušenje, ističu MIT-jevci u istraživanju koje je objavljeno u časopisu Nature Sustainability.

Oslanjamo se na atmosferu da očisti naš orbitalni otpad. Ne postoji drugi način za uklanjanje tih krhotina. To je smeće. To je otpad i postoje milijuni krhotina, rističe glavni autor studije Will Parker, znanstvenik za astrodinamiku s MIT-a.

Milijuni fragmenata, neki široki i samo 3 milimetra, putuju brzinom metka. Veći komadi mogu udariti snagom jednakim naletu autobusa, izvještava američka neprofitna organizacija The Aerospace Corporation, koja nadgleda orbitalni otpad. Svemirski sudari, uključujući sudar dva satelita iz 2009. godine, već su pogoršali problem stvarajući tisuće novih krhotina.

Nekada je postojala ta mantra da je prostor velik, rekao je Parker. Međutim, smanjen otpor i povećanje emisija dokazuju da je komponenta klimatskih promjena stvarno važna.

Na visini od 400 kilometara, gustoća atmosfere pada za 2% po desetljeću, kaže Ingrid Cnossen iz British Antarctic Surveyja te je naglasila važnost navedenog istraživanja.

Znanstvenici moraju biti svjesni orbitalnih učinaka klimatskih promjena kako bi se mogle poduzeti odgovarajuće mjere, kako bi se osigurala njihova dugoročna održivost, rekla je Cnossen za agenciju AP.