Mark Zuckerberg praktički objavio rat čitavoj oglašavačkoj industriji

Vizija Mete o budućnosti oglašavanja, koju je izvršni direktor te američke kompanije, Mark Zuckerberg, izložio u razgovoru s Benom Thompsonom za portal Stratechery, najavljuje drastičnu promjenu: gotovo potpunu automatizaciju stvaranja i isporuke oglasa putem umjetne inteligencije.

Zuckerberg je priznao da AI već sada značajno poboljšava ciljanje oglasa, ali je jasno dao do znanja da se Meta priprema preuzeti i kreativni dio procesa. “Još uvijek postoji kreativna komponenta, gdje nam poslovanja dolaze s idejom o tome što je njihova poruka, ili kakav bi trebao biti njihov video ili slika, a to je prilično teško proizvesti, i mislim da smo jako blizu,” rekao je Zuckerberg u navedenom intervjuu.

Beskonačna kreativnost bez čovjeka

Prema Zuckerbergovim riječima, Meta želi omogućiti klijentima da potpuno zaobiđu kreativnu fazu. Da, ili ćemo mi to jednostavno napraviti za njih, izjavio je. Tvrtka predviđa potpuno automatizirani sustav. U osnovi, doći ćete k nama, reći što vam je cilj, povezati svoj bankovni račun i nećete trebati nikakvu kreativnu ideju, nikakvo ciljanje demografske skupine, nikakvo mjerenje, osim da pročitate rezultate koje vam isporučimo. Mislim da će to biti ogromno, mislim da je to redefinicija kategorije oglašavanja, uvjerava Zuckerberg.

Prema pisanju portala The Verge, taj model podrazumijeva potpunu eliminaciju potrebe za oglašivačkim agencijama, kreativnim timovima, pa čak i klasičnim pristupom brendiranju. Meta bi pomoću umjetne inteligencije generirala fotografije i videe proizvoda, pisala tekstove, sastavljala beskonačan broj oglasa, automatski ih ciljala prema korisnicima, analizirala učinak i iterirala rezultate – sve bez ljudske intervencije.

Velike promjene za velike brendove

The Verge tu strategiju naziva “beskonačna kreativnost” te je opisuje kao temeljno neprijateljsku prema svijetu velikih brendova i velikih reklamnih agencija, koje već godinama inzistiraju na detaljnom nadzoru nad podacima zbog niza skandala s prijevarama i mjerenjem učinka.

Dok bi velike korporacije mogle pružiti otpor, The Verge piše da bi Meta mogla privući svoju postojeću bazu malih oglašivača, tvrtke koje si ne mogu priuštiti skupe agencije i sofisticirane kampanje. Kako ta vizija postaje stvarnost platformska ekonomija stoji pred tektonskim promjenama.