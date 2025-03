Na Instagram dolazi značajka koja je podigla popularnost TikToku

Društvene mreže već dugo kopiraju jedne druge. Točnije, kopiraju najpopularnije značajke svojih konkurenata. Posljednji u nizu je Instagram, koji je odlučio kopirati jednu od najpopularnijih TikTokovih značajki.

Tako će korisnici sad moći gledati Instagram Reelse do dva puta brže no što je to uobičajeno.

Do sad su korisnici mogli premotavati video u segmentima po 10 sekundi ili se pomicati po njemu klizeći po vremenskoj traci, ali tada ne bi čuli zvuk na videu. Nova opcija ubrzavanja omogućit će korisnicima da i dalje čuju zvuk i vide video, ali dvostruko brže nego što je to izvorna brzina. Dovoljno je da pritisnu prstom na lijevoj strani ekrana i video će se automatski ubrzati.

Kako to obično biva s novostima na društvenim mrežama, opcija će biti dostupna postupno korisnicima diljem svijeta, kako budu ažurirali aplikaciju. Što znači da će možda proći još koji dan prije nego što postane dostupna i svim korisnicima u Hrvatskoj.

Mi smo isprobali na dva različita uređaja i na jednom nam je opcija bila dostupna, dok na drugom (iako je bila ažurirana aplikacija), nije. Stoga, ako kod vas nije dostupna, samo se malo strpite.

Inače, ubrzano pregledavanje videa već je popularno na drugim platformama, jer korisnicima omogućuje bržu konzumaciju online sadržaja. Tako je moguće pregledavati video sadržaj na YouTubeu u većoj brzini, ali i na Netflixu.