NASA-ina misija Artemis II obilježit će iduće godine povijesni trenutak u istraživanju Mjeseca, ne samo za astronaute, već i zbog toga što će misija imati i poseban dodatni "teret" - male uzorke tkiva koji će putovati uz njih. Riječ je o NASA-inom inovativnom projektu AVATAR koji namjerava proučiti ljudsku biologiju u svemiru na način koji dosad nije viđen.

Mali čipovi, velika znanost

Na letjelici će se uzorci tkiva astronauta postaviti na uređaje veličine USB memorijskog uređaja, nešto što se u znanosti još naziva i sustavom "organ na čipu" (organ-on-a-chip). Ti čipovi, izrađeni od tkiva samih astronauta misije Artemis II, doživjet će iste opasnosti dubokog svemira kao i njihovi donori. Akronim AVATAR označava "A Virtual Astronaut Tissue Analog Response" (Virtualni analog tkiva astronauta).

Za Artemis II, AVATAR će biti model koštane srži napravljen od tkiva svakog od astronauta. Dakle, svaki astronaut u Artemis II doprinosi svojim stanicama kako bi stvorio svoje mini verzije, objasnila je za ScienceAlert Lisa Carnell, direktorica NASA-inog Odjela za biološke i fizičke znanosti.

5 glavnih opasnosti po čovjeka u svemiru

Ljudska biologija nije prirodno prilagođena životu izvan Zemlje. NASA identificira pet glavnih opasnosti izloženosti uvjetima u svemiru: zračenje, izolaciju, udaljenost od medicinske pomoći, mikrogravitaciju i život u zatvorenom prostoru.

Identificirali smo pet opasnosti svemirskog leta. Biti u vrlo maloj letjelici koja je pomalo smrdljiva, pomalo bučna, teško je spavati. Svi ti faktori dio su te opasnosti, rekao je za ScienceAlert Steve Platts, glavni znanstvenik NASA-inog Programa za ljudska istraživanja.

Svrha AVATAR-a

Za praćenje zdravlja u svemiru, astronauti prolaze kroz "standardne mjere", odnosno skup pretraga krvi, urina, mjerenja krvnog tlaka i pulsa. Aktivnost i izloženost svjetlu prate se putem narukvice, uz kognitivne i senzorimotorne testove. Poznavanje normalnih vrijednosti omogućava znanstvenicima rano otkrivanje problema.

Jedan od eksperimenata koje provodimo u Artemis-u osmišljen je da nam pomogne upravo s tim pitanjem, rekao je Platts.

Budući AVATAR eksperimenti mogli bi uključivati tkiva srca, jetre, mozga i drugih organa, šireći istraživanje na veće posade i duže misije. Carnell predviđa banke autonomnih čipova koje će se slati unaprijed kako bi testirali učinke dubokog svemira na ljudsku fiziologiju.

Cilj je da možemo napraviti te personalizirane avatare, poslati ih unaprijed da vidimo učinak dubokog svemirskog okruženja na naše astronaute i razviti protumjere, rekla je Carnell.

"Za cijelo čovječanstvo"

Tehnologija AVATAR-a mogla bi revolucionirati medicinu na Zemlji, omogućujući personalizirano testiranje i razvoj terapija. Zaista je nevjerojatno, mislim da će ovo na kraju revolucionirati medicinu. Da, ovo nije samo za NASA-u. Ovo je za cijelo čovječanstvo, rekla je na kraju Carnell.