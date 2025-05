Nevjerojatan "ulov" NASA-ine svemirske letjelice oduševio znanstvenike

Letjelice koje istražuju svemir, s vremena na vrijeme, uhvate zaista impresivne fotografije kakve je na Zemlji teško zamisliti. Od zalaska Sunca na Marsu do milijardi galaksija u samo jednoj fotografiji, takvi prizori pomažu nam shvatiti koliko je Zemlja zapravo mala u svemirskim mjerilima.

No posljednja NASA-ina misija PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) još nije ni počela s pravim istraživanjima, a već je na Zemlju poslala fotografiju kakvu još nismo vidjeli.

Kako su istaknuli iz NASA-e, uređaji na četiri svemirske letjelice koje čine PUNCH još prolaze provjere i kalibracije instrumenata, kako bi mogle što bolje proučiti kako se solarna atmosfera razvija i prolazi kroz Sunčev sustav kao solarni vjetar.

Fotografija koja je stigla kao rana slika, oduševila je znanstvnike jer je prikazala "svemirsku dugu".

Nastala je 18. travnja 2025. pomoću instrumenta WFI-2 (Wide Field Imagera, heliosferskog slikovnog uređaja koji vidi vrlo slab, najudaljeniji dio solarne korone i solarni vjetar). Slika je, ističu iz NASA-e, obojena kako bi se prikazala polarizacija (ili kut) zodijačke svjetlosti, slabašan sjaj prašine koja kruži oko Sunca. Nijansa označava smjer, a zasićenost stupanj polarizacije. Tako je pastelno zeleni element blago polariziran u horizontalnom smjeru, a tamnoplavi element snažno polariziran u dijagonalnom smjeru. Lokacija Sunca označena je simbolom zvijezde. Druge zvijezde na nebu izgledaju bijele jer su uglavnom nepolarizirane u usporedbi sa 7%-tnom polarizacijom "zodijačke svjetlosti". Kompaktni zvjezdani skup Plejada pojavljuje se odmah iznad središta, a zvjezdani skup Hijada u obliku slova V pojavljuje se gore lijevo od Plejada.

Zašto "zodijačka svjetlost"? Tijekom nekoliko tjedana krajem rujna i listopada, na istočnom horizontu, nekoliko sati prije Sunca, ,pojavljuje se trokutasti snop svjetlosti. Ta se pojava naziva i "lažnom zorom". U ožujku i travnju ista se pojava pojavljuje na zapadnom horizontu nekoliko sati nakon zalaska Sunca i naziva se "lažni sumrak".

Sunčeva svjetlost koja se reflektira od međuplanetarne prašine oko Sunca, između orbita Marsa i Jupitera naziva se "zodijačkom svjetlosti" jer se pojavljuje iznad mjesta gdje Sunce putuje kroz dnevno nebo odnosno prolazi kroz pojas zviježđa koji se spominju u astronomiji.