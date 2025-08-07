Tko je izazvao najveći "potres" u Edinburgu? Mogli biste se iznenaditi

Oasis, britanski sastav koji se ove godine vratio na pozornice, 2009. je oborio rekord seizmički najaktivnijeg koncerta u Edinburghu, gradu gdje će ovaj vikend održati nove koncerte, pokazala je analiza Britanskog geološkog zavoda (BGS).

Koncert braće Gallagher na Murrayfieldu najviše je 'potresao' tlo od svih koncerata na tom stadionu u škotskoj prijestolnici u posljednjih dvadeset godina, prenosi agencija dpa.

Britanski geološki institut oduševljen neobičnom pojavom: "Uzbudljivo je istraživati seizmičku aktivnost koju je stvorila druga vrsta fenomena"

Time je Oasis nadmašio Red Hot Chilli Pepperse iz lipnja 2004., Kings of Leone iz 2011. te Taylor Swift prošle godine, objavio je BGS koji mjeri seizmičke podatke na tim koncertima putem stanice udaljene četiri kilometara.

Nastup Oasisa bio je seizmički dvostruko snažniji od Red Hot Chilli Peppersa koji su na drugom mjestu, piše dpa.

Rang lista je objavljena uoči Oasisovih povratnih koncerata u Edinburghu ovaj vikend – potencijalnih novih rekordnih 'potresa'.

Osjetili podrhtavanje, pomislili da je potres, ali epicentar ih je iznenadio

Podaci koje BGS mjeri ne odnosi se na glasnoću glazbe ili publike, nego na pokrete obožavatelja koji skaču i plešu na muziku.

Na koncertu 2009. najsnažnija seizmička aktivnost bila je u trenutku izlaska Oasisa na pozornicu i izvedbe pjesme 'Rock 'N' Roll Star'.