Tehnologija

Američka vojska želi Cybertruck, a razlog se neće svidjeti Musku

Prema dokumentu koji čiji su dijelovi dostupni javnosti, traže se dva modela Cybertrucka kao mete za gađanje projektilima.

Hrvoje Jurman
Hrvoje Jurman | 07.08.2025. / 14:47
Tesla Cybertruck u Zagrebu
Tesla Cybertruck u Zagrebu - 2 (Foto: Davor Puklavec/Pixsell)

Informacija kako se američka vojska zainteresirala za Teslina vozila te kako im je na radaru Cybertruck zvuči kao vijest koja bi oduševila Elona Muska. No oni koji su pomislili kako će se američki vojnici u budućnosti voziti u Teslinoj električnoj grdosiji, itekako su se prevarili. Iako američka vojska zaista traži Cybertruck, ne namjeravaju ga koristiti u svojim postrojbama, već ga žele - uništiti. Konkretno, Cybertruck će iskoristiti za vježbe gađanja.

To, naravno, nema nikakve veze s narušenim odnosima Muska i Trumpa i nekom osvetom američkog predsjednika svom bivšem suradniku s kojim je nakratko bio, kako se činilo, najbolji prijatelj.

Strah od terorista i militanata

Dva Teslina električna pickupa samo su dio od više od 30 vozila koje je vojska naručila, a na kojima žele vježbati gađanje i njihovo uništenje. Kako se objašnjava u dokumentu američkih zračnih snaga čiji su dijelovi izbrisani kako se ne bi otkrile povjerljive informacije, ti su modeli vozila odabrani jer postoji mogućnost da ih netko mogao iskoristiti u nekakvim terorističkim akcijama.

S obzirom na to da je Elon Musk prilikom predstavljanja komentirao kako je njihov pickup otporan na metke i napravljen kako bi “preživio apokalipsu”, jasno je zašto bi ovo moglo biti zanimljivo prijevozno sredstvo militantima i teroristima.

U dokumentu se spominju scenariji u kojima je moguće da bi neprijatelji mogli iskoristiti takav tip vozila, a kako je Cybertruck robusno vozilo koje u slučaju napada vjerojatno ne bi pretrpjelo ista oštećenja kao i klasični automobili, potrebni su testovi u kojima će se simulirati stvarne situacije. Takvi testovi mogu pripremiti oružane snage na potencijalne scenarije s kakvima bi se jednom zaista mogli susresti.

Kadirov u Cybertrucku

Na stranici The War Zone kažu kako je samo na temelju ovih dokumenata teško zaključiti zašto vojska smatra da bi američki neprijatelji mogli odjednom početi koristiti Teslin električni pickup, no podsjećaju na teroriste i militante na područjima Bliskog istoka te u dijelovima Azije i Afrike koji često koriste baš pickupove. Također, treba podsjetiti i na video u kojem je čečenski vođa Ramzan Kadirov prikazan kako upravlja Cybertruckom na kojem je instalirana strojnica.

Iako američka vojska sada neće nabaviti Cybertruck za svoje potrebe, to ne znači da se situacija jednom u budućnosti neće promijeniti pa da ovaj pickup ne bude dio nekih postrojbi američke vojske ili možda policije. Da se Cybertruck može koristiti kao policijsko vozilo možemo vidjeti na primjeru Dubaija čija policija u svojoj floti vozila ima, među inim, i Teslin pickup. 

