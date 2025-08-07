Tko je vidio imati standardni automobil? Bugatti nudi nešto potpuno novo

Većina ljudi danas vozi automobil koji je proizveden na tvorničkoj traci. Da, možda su prilikomo kupovine mogli odabrati boju unutrašnjosti, presvlake sjedala ili boju samog automobila, ali za većinu je ljudi to bio maksimum prilagodbe automobila njihovim željama.

No, u Bugattiju su odlučili otići korak dalje i svojim kupcima ponuditi program Solitaire. Radi se o, kako sami ističu, "ultra-ekskluzivnom programu posvećenom stvaranju potpuno unikatnih automobila, s vrhunskom pažnjom prema detaljima, personalizaciji i majstorskoj izradi".

Kako takav "unikatni automobil" izgleda moguće je vidjeti na primjeru Brouillarda, jedinstvenog coupéa inspiriranog omiljenim konjem osnivača marke, Ettorea Bugattija.

Program Solitaire omogućuje nam da istražimo vizije klijenata dajući nam veću fleksibilnost u interpretaciji klasičnih Bugatti dizajnerskih elemenata. Svaki Solitaire model bit će neusporediv, s razinom pažnje prema detaljima kakva se ne viđa ni u najekskluzivnijim automobilskim kreacijama, izjavio je Hendrik Malinowski, komercijalni direktor Bugatti Rimca.

Kako pojašnjavaju iz Bugatti Rimca, Brouillard je izrađen na najsnažnijoj verziji Bugattijeve W16 platforme s motorom od 1.600 KS koja predstavlja vrhunac gotovo dvadeset godina inženjerskog razvoja. Dizajn automobila fokusira se na fluidne, organski oblikovane površine koje podsjećaju na mišićavo tijelo konja. Nema oštrih linija – već skulpturalna elegancija i jednostavnost koja skriva tehničku kompleksnost.

Ističu kako je donja trećina vozila izvedena u tamnim tonovima koji se vizualno povezuju s vlastitom sjenom automobila. Većina percepcije automobila dolazi iz njegove gornje dvije trećine, što u ovom slučaju stvara dojam lakše, dinamičnije siluete – koja izgleda niže i duže – dok kotači izgledaju proporcionalno veći. Aerodinamički elementi, poput fiksnog stražnjeg spoilera i inovativnog difuzora, besprijekorno su integrirani u tijelo vozila, dok unutrašnjost postavlja nove standarde luksuza i zanatske izvrsnosti. Materijali uključuju tkanine s uzorkom tartana, konjsku dlaku Le Crin i zeleno tonirani karbonski kompozit, uz aluminijske detalje i stakleni krov koji povezuje eksterijer s interijerom. Mjenjač je izrađen iz jednog komada aluminija i sadrži ručno izrađenu skulpturu konja Brouillarda u umetku od jantara.

Vlasnik ovog jedinstvenog primjerka istaknuti je kolekcionar Bugatti automobila i umjetnina obitelji Bugatti, uključujući djela Carla i Rembrandta Bugattija. Brouillard automobil je zamišljen kao spoj svih umjetničkih pravaca obitelji Bugatti – s konjem kao glavnim simbolom Ettoreove inspiracije, ističu na kraju iz Bugatti Rimca.

Bugatti Brouillard bit će službeno predstavljen na Monterey Car Weeku, kao prvi projekt Solitaire programa, a u sklopu kojeg će se ubuduće proizvoditi najviše dva vozila godišnje, koristeći postojeće pogonske sklopove, ali s jedinstvenim karoserijama i interijerima.