Skriva li se krivac za dijabetes u ovoj omiljenoj hrani? Nova studija upire prstom upravo u nju

Pitate li ljude koja im je omiljena brza hrana, velik broj njih odabrat će pržene krumpiriće odnosno pomfrit. No, čini se kako bi upravo taj vrući, hrskavi, slani komad krumpira mogao biti put prema dijabetesu.

Studija objavljena u časopisu BMJ upozorava kako učestalo konzumiranje pomfrita može povećati rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Autori su analizirali prehranu više od 200 tisuća odraslih osoba u SAD-u tijekom četiri desetljeća. Analiza je pokazala da su osobe koje su konzumirale tri porcije pomfrita tjedno imale 20 posto veći rizik za razvoj dijabetesa tipa 2. No, zanimljivo, konzumiranje iste količine kuhanog, pečenog ili pire krumpira nije povećalo taj rizik.

Znanstvenici ističu kako nije bitna sama namirnica već način na koji se ona priprema. Glavni autor studije, Seyed Mohammad Mousavi sa Harvard TH Chan School of Public Health istaknuo je kako već i mala porcija pomfrita tjedno može povećati rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

Zašto se baš pomfrit našao na tapeti?

Kako pojašnjava Mousavi, za razliku od kuhanog ili pečenog krumpira, pomfrit se prži u dubokom ulju i to obično onome koje sadrži trans ili zasićene masti. Način na koji tijelo metabolizira te masti može doprinijeti do nastanka inzulinske rezistencije (kada stanice ne reagiraju pravilno na inzulin). Redovita konzumacija pržene hrane također može dovesti do pretilosti i upala, što dodatno povećava rizik za oboljenje od dijabetesa.

Treba istaknuti kako se studija oslanja na podatke prikupljene između 1984. i 2021. godine, a u tom razdoblju za prženje hrane koristilo se nekoliko različitih metoda. Danas većina lanaca brze prehrane (ali i obični ljudi kod kuće) koriste biljna ulja (suncokretovo, repičino, sojino). No, tijekom 1980-ih u SAD-u su restorani brze prehrane koristili većinom goveđi loj. Danas su ulja koja su bila glavni izvor trans masti uglavnom povučena iz prehrambene industrije.

Mousavi ipak ne preporučuje povratak na goveđi loj jer on ima visok udio zasićenih i drugih štetnih masti.

Trebamo li preskakati pomfrit?

Krumpir kao takav može se smatrati zdravom hranom, ako ga se ne prži i ne dodaje puno masnoće (primjerice, dodavanje maslaca u pire krumpir). Može biti koristan izvor kalija, a i izuzetno je zasitan.

Mousavi ističe kako ne treba preskočiti pomfrit, ali bi ga trebalo pripremati na zdraviji način - pečenjem kod kuće u zdravijem ulju (maslinovom ili ulju od avokada) ili pak u pečnici.

Oni koji već imaju predispozicije za razvoj dijabetesa, pomfrit bi trebali zamijeniti cjelovitim žitaricama s nižim glikemijskim indeksom, a tim i manjim rizikom za razvoj dijabetesa.