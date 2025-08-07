Vratili su se? Arheolozi otkrili znakove života nakon katastrofalne erupcije vulkana

Arheolozi već godinama istražuju ono što je nekad bio talijanski grad Pompei, koji je stradao u erupciji Vezuva 79. godine. Do sad su već otkrili pregršt tragova koji im daju uvid u život prije erupcije, no sad su naišli na nešto što ih je iznenadilo.

Naime, otkrili su tragove naseljavanja nakon erupcije. Arheolozi vjeruju da su preživjeli stanovnici Pompeja i okolnih mjesta, nakon erupcije ponovno došli u opustošeni grad i nastanili se u nadi da će među ostacima pronaći vrijedne predmete.

Sudeći prema arheološkim podacima, vjerojatno se radilo o neslužbenom naselju u kojem su ljudi živjeli u opasnim uvjetima, bez infrastrukture kakva je bila tipična za rimske gradove, istaknuli su arheolozi koji provode istraživanja.

Procjenjuju da su "novi" stanovnici Pompeja na tom području obitavali do otprilike petog stoljeća nakon čega je područje u potpunosti napušteno.

Zahvaljujući novim iskapanjima, slika je sad jasnija. Nakon erupcije 79. godine Pompeji su oživjeli u obliku kampa, svojevrsne favele, među još uvijek prepoznatljivim ruševinama starog grada, istaknuo je u izjavi za medije direktor nalazišta Gabriel Zuchtriegel.

Dodao je kako su arheolozi i ranije vjerojatno nailazili na tragove ponovnog naseljavanja, ali su ih u nastojanju da dođu do originalnih ruševina, nehotice uništavali bez bilježenja.

Podsjetimo, arheolozi procjenjuju da je u erupciji vulkana umrlo između 15 i 20 posto od 20 tisuća stanovnika, koliko su Pompeji imali. Iako se iskapanja i istraživanja provode već godinama, arheolozi ističu kako je trećina starog grada još uvijek zakopana pod naslagama pepela.