Chatbotovi poput ChatGPT-a, Geminija i drugih pokazali su se fantastičnim alatima koji su danas postali gotovo pa neizbježni na mnogim radnim mjestima, a milijuni ih koriste kako bi im pomogli i u privatnom životu. Zbog chatbotova dio ljudi skoro da više uopće ne koristi Google, a pomažu im pri organizaciji putovanja, proslava, predlažu najbolje restorane, hotele itd.

No dok se u takvim situacijama AI chatbotovi pokazuju iznimno korisnima i od velike pomoći, neki su ljudi u komunikaciji s njima prešli granice koje se nekako smatraju razumnima. Naime, od alata za pomoć u pretraživanju i pisanju mailova, postali su platforme s kojima izmjenjuju romantične poruke kakve bi inače slali ljudima te su se toliko vezali za njih da su ih neki počeli smatrati i svojim partnerima. U nekim ekstremnim slučajevima, ljudi su se čak i vjenčali s AI chatbotovima.

Sprječavanje uklapanja AI u društvo

Kako takve stvari ne bi uzeli previše zamaha te kako bi se održala odvojenost između ljudi i strojeva, odnosno kako se AI ne bi toliko uklopila u društvo da bi je naknadno bilo nemoguće ukloniti, američki republikanski zastupnik Thad Claggett predložio je poseban zakon s kojim želi ograničiti dosege AI-ja.

Taj zakon AI proglašava entitetima koji nemaju osjećaje te bi im zabranio stjecanje osobnosti, dok se sustave bazirane na umjetnoj inteligenciji ne bi smatralo svjesnima i samosvjesnima te im se ne bi pripisivale druge ljudske osobine.

Prema tom prijedlogu zakona ljudima bi se zabranilo sklapanje braka s AI tako da se ove sustave ne može smatrati kao supružnike ili životne partnere. No to je samo dio od brojnih ograničenja za AI koje obuhvaća zakon. Među inim, ljudi AI sustave ne bi smjeli imenovati za upravljačke uloge unutar kompanija, ne smiju posjedovati ili kontrolirati nekretnine, financijske račune te nemaju pravo na intelektualno vlasništvo.

Opasniji od nuklearnog oružja?

Claggett objašnjava da su AI sustavi s jedne strane iznimno korisni, no mogu biti i jako štetni te da neki ovu tehnologiju smatraju opasnijom čak i od nuklearnog oružja.

Zato, kako stvari ne bi otišle u krivom smjeru, potrebna je regulativa koja će spriječiti zlouporabu takve tehnologije jer, ako ona zaista postane pametnija od ljudi (Altman kaže kako je do tada ostalo još maksimalno 5 godina) te ako se otme kontroli i počne sama donositi odluke, bez mogućnosti ljudske kontrole, čovječanstvu se loše piše.

Izvor: USA Today