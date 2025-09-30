Posljednjih godina raste popularnost klasičnih mobitela s kraja prošlog i početka ovog stoljeća. Riječ je o telefonima koji su primarno namijenjeni komunikaciji, odnosno pozivima i porukama. Dakle, to nisu pametni telefoni na koje možete instalirati aplikacije, nemaju velike ekrane, napredne kamere s brojnim mogućnostima, prepoznavanje lica i otisaka prstiju i slično.

Iako je broj korisnika takvih telefona i dalje prilično zanemariv, njihova brojka ipak raste. Do sada je glavni razlog bila zasićenost tehnologijom i ovisnost o pametnim telefonima, no prema Daily Mailu, ovi bi telefoni uskoro mogli postati sve popularniji u Velikoj Britaniji zbog novog zakona koji je u pripremi.

Peticija protiv digitalne osobne iskaznice

Naime, premijer Keir Starmer planira uvesti digitalne osobne iskaznice za sve građane Velike Britanije, a na tim bi iskaznicama, uz fotografiju, stajali i podaci poput imena i prezimena, datuma rođenja, nacionalnosti i statusa boravka u Britaniji. Mnogi nisu zadovoljni s uvođenjem takvog oblika digitalnih dokumenata te je više od 2,5 milijuna ljudi potpisalo peticiju protiv njihova uvođenja tvrdeći da je riječ o koraku prema totalnoj digitalnoj kontroli i masovnom nadzoru.

Takve bi iskaznice bile dostupne putem posebne vladine aplikacije koja bi se prvo trebala preuzeti na pametne telefone. Prema objavama na društvenim mrežama, čini se kako je dio ljudi pronašao rješenje s kojim će pokušati izbjeći preuzimanje te aplikacije i korištenje digitalne osobne iskaznice. A to je - korištenje klasičnih mobitela poput starijih Nokija.

Neki su, kako su napisali na društvenim mrežama, već naručili takve mobitele i namjeravaju ih početi koristiti kada zakon stupi na snagu. Zato sam se odlučio na old school preklopni telefon umjesto smartphonea. Ne mogu staviti aplikaciju pa tako nema aplikacija za praćenje. Nema digitalnih osobnih dokumenata, objasnio je jedan korisnika na platformi X. Ne mogu me natjerati na posjedovanje digitalne osobe ako imam Nokiju 3210, još je jedan od komentara na društvenim mrežama vezan uz uvođenje digitalnih dokumenata u Velikoj Britaniji.

Ljudi su krivo shvatili

No kako objašnjavaju na Daily Mailu, mnogi su krivo shvatili način na koji te iskaznice rade. Naime, korisnici neće uvijek morati sa sobom nositi telefon s digitalnom osobnom, niti će policija od njih moći zatražiti da im pokažu te dokumente. Takva digitalna osobna bit će potrebna samo u jednoj situaciji, a to je kada osobe moraju dokazati da imaju pravo na rad u Velikoj Britaniji. Takve dokumente poslodavci već sada moraju tražiti od svojih zaposlenika, no umjesto klasičnih dokumenata, sada će im se morati pružiti na uvid digitalna dokumentacija.

Dakle, takva će iskaznica trebati u svakom slučaju, a za one koji pokušaju prevariti sustav sa starim mobitelima na kojima se ne mogu preuzeti aplikacije, iz britanske vlade kažu kako će pronaći alternativne načine na koje će im omogućiti posjedovanje tog dokumenta.