U prošlosti su talibani izrazili zabrinutost zbog online pornografije, a vlasti su posljednjih tjedana prekinule optičke veze s nekim pokrajinama, navodeći kao razlog "zabrinutost za moral".
NetBlocks, međunarodna organizacija za praćenje pristupa internetu, izjavila je da je internet isključen u fazama.
Afganistan je usred potpunog prekida interneta dok talibanske vlasti poduzimaju mjere usmjerene na čuvanje moralnosti, objavio je NetBlocks na svojoj web stranici.
