Igrači videoigara diljem svijeta ostali su pomalo u šoku nakon vijesti da je jedna od najvećih svjetskih tvrtki koja se bavi proizvodnjom videoigara, Electronic Arts (EA) - prodana.

EA koji je poznat po hit naslovima kao što su EA FC (prije Fifa), The Sims i Need For Speed i brojnim drugima, prijeći će u ruke konzorcija kupaca među kojima su Javni investicijski fond (PIF) iz Saudijske Arabije, Silver Lake i Affinity Partners Jareda Kushnera (zeta američkog predsjednika Donalda Trumpa).

Ovaj trenutak je priznanje vaše kreativnosti, vaše inovativnosti i vaše strasti. Izgradili ste neke od najpoznatijih svjetskih intelektualnih vlasništva, stvorili priče koje su inspirirale globalne zajednice i pomogli oblikovati kulturu kroz interaktivna iskustva. Sve što smo postigli – i sve što nas čeka – zahvaljujući vam je. Ulazimo u novo doba mogućnosti. Ovo je jedno od najvećih i najznačajnijih ulaganja ikad napravljenih u industriji zabave. Naši novi partneri donose bogato iskustvo u sportu, igrama i zabavi. S uvjerenjem su predani EA-u – vjeruju u naše ljude, naše vodstvo i dugoročnu viziju koju sada zajedno gradimo, poručio je u pismu zaposlenicima i javnosti izvršni direktor EA, Andrew Wilson.

Konzorcij će za kupovinu EA izdvojiti čak 55 milijardi dolara, što stavlja ovaj poslovni pothvat na vrh ljestvice otkupa u kojem je značajni iznos kupnje financiran zaduživanjem. Naime, konzorcij ima oko 36 milijardi dolara na raspolaganju, a ostatak će se financirati kreditima.

Ono što posebno zabrinjava cijelu industriju videoigara je činjenica da će EA, nakon što kupovina postane važeća, postati u potpunosti privatna tvrtka.

Transakciju je odobrio Upravni odbor EA-a, očekuje se da će biti zaključena u prvom tromjesečju fiskalne 2027. godine i podložna je uobičajenim uvjetima zatvaranja, uključujući dobivanje potrebnih regulatornih odobrenja i odobrenje dioničara EA-a. Nakon zatvaranja transakcije, redovne dionice EA-a više neće biti uvrštene na javno tržište, stoji u službenoj objavi.

EA je već neko vrijeme otvoren za potencijalne kupce koji bi im pomogli u napredovanju. Ali akvizicija privatnim kapitalom je iznenađenje i postoji velika zabrinutost u industriji oko ovog posla, istaknuo je za BBC stručnjak iz industrije, Christopher Dring.

Pojasnio je kako postoji zabrinutost da bi sporazum mogao rezultirati dugom od 20 milijardi dolara koji bi trebalo nekako vratiti.

Prihodi koje generiraju velike igre poput EA Sports FC, Madden i Battlefield 6 bit će potrebni za servisiranje ovog duga, što bi u konačnici moglo utjecati na EA-inu sposobnost ulaganja u nove igre. Osim toga, industrija je zabrinuta hoće lit o dovesti do daljnjih smanjenja u EA, pogotovo ako spotoji pritisak od strane privatnih tvrtki da ostvare jači novčani tok, kako bi se otplatio taj dug, dodao je Dring.

Treba istaknuti kako je ovo druga najvrijednija kupovina tvrtke za proizvodnju videoigara u povijesti. Vrh još uvijek drži Microsoftova kupovina Activision Blizzarda, izdavača Call of Dutyja, za nevjerojatnih 69 milijradi dolara. Kupovina je finalizirana nakon brojnih bitki s globalnim regulatornim tijelima, a često se povlačilo pitanje kako će ta prodaja utjecati na konkurentnost na tržištu videoigara. Microsoft je u konačnici popustio i predao prava na distribuciju igara Ubisoftu, inače proizvođaču Assassin's Creeda.