Američki predsjednik Donald Trump zaključio je svoju posljednju veliku pravnu bitku s tehnološkim divom Alphabetom, zbog zabrane njegovog YouTube kanala nakon 6. siječnja 2021. godine. Alphabet, matična tvrtka YouTubea, pristala je isplatiti ukupno 22,7 milijuna eura odštete u nagodbi, od čega 20,4 milijuna ide izravno Trumpu.

Preostalih 2,3 milijuna eura podijelit će su-tužitelji: American Conservative Union, Andrew Baggiani, Austen Fletcher, Maryse Veronica Jean-Louis, Frank Valentine, Kelly Victory i Naomi Wolf. Wall Street Journal prvi je izvijestio o navedenoj postignutoj sudskoj nagodbi između Trumpa i Alphabeta, prenosi Business Insider.

Izvorna suspenzija na YouTubeu

YouTube je blokirao Trumpov kanal šest dana nakon nereda u Kongresu 6. siječnja 2021. godine, pozivajući se na rizik od daljnjeg nasilja. Suspenzija je najavljena 12. siječnja 2021. godine i produžena je nakon početnog tjedna.

Ponovno ćemo uključiti račun. Ali to će biti kada vidimo smanjenje prisutnosti snaga reda u prijestolnicama SAD-a i ako ne vidimo drugačija upozorenja iz državnih agencija. Sve bi to bili signali da je sigurno ponovno uključiti kanal, izjavila je u ožujku 2021. godine bivša izvršna direktorica YouTubea Susan Wojcicki.

Trumpove tužbe protiv platformi

U srpnju 2021. godine Trump je podnio tužbu protiv Twittera (danas platforma X), Alphabetova YouTubea i Mete na Floridi, a kasnije je slučaj premješten u Kaliforniju. Njegova ograničenja na YouTubeu ostala su na snazi do ožujka 2023. godine, nekoliko mjeseci nakon što su platforma X i Meta već vratili njegove korisničke račune.

Sudski spisi pokazuju da Trump namjerava svojih 20,4 milijuna eura usmjeriti američkoj Zakladi National Mall i projektu izgradnje velike dvorane u sklopu Bijele kuće. Alphabet u nagodbi ipak nije priznao svoju odgovornost.