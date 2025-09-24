YouTube je najavio značajnu promjenu politike i kanali zabranjeni zbog širenja dezinformacija o COVID-u i američkim predsjedničkim izborima 2020. godine dobivaju mogućnost povratka na platformu. Alphabet, matična tvrtka YouTubea, naveo je da je to odgovor na promijenjene standarde i zabrinutost oko slobode izražavanja.

U pismu Odboru za pravosuđe Zastupničkog doma, odvjetnici Alphabeta objasnili su da je administracija Bidena ranije prisiljavala tvrtku na uklanjanje korisničkog sadržaja o COVID-19 koji nije kršio politike Alphabeta, te da ih je politička atmosfera prisilila na djelovanje, piše portal The Verge.

Nedopustivo je i pogrešno kada bilo koja vlada, uključujući administraciju Bidena, pokušava diktirati kako tvrtka moderira sadržaj, piše u navedenom pismu.

Tijekom 2020. godine, YouTube je primjenjivao “politiku medicinskih dezinformacija” koja je blokirala teorije zavjere o COVID-u, a nakon nereda 6. siječnja na Capitol Hillu u Washingtonu, privremeno je suspendirao kanale koji su tvrdili da su američki predsjednički izbori “ukradeni” Donaldu Trumpu. Visoko profilirani MAGA kreatori suočili su se s demonetizacijom i uklanjanjem sadržaja 2021. godine zbog kršenja politika.

Alphabet je naglasio da su smjernice zajednice YouTubea o izborima i sadržaju o COVID-19 promijenjene. Najavili su da će kreatori čija su ranija kršenja više nisu na snazi dobiti priliku za povratak. YouTube također će prestati koristiti vanjske provjeravatelje činjenica, za koje su kritičari tvrdili da su nepravedno ciljali konzervativni sadržaj.

YouTube cijeni konzervativne glasove na svojoj platformi i prepoznaje da ti kreatori imaju veliki doseg i igraju važnu ulogu u građanskoj raspravi, navela je tvrtka, a prenosi The Verge.

Posebna objava Alphabeta na platformi X opisala je inicijativu kao ograničeni pilot-projekt koji će biti dostupan podskupu kreatora, uz one kanale koji su ukinuti zbog politika koje su zastarjele.

Predsjednik Odbora za pravosuđe u američkom Kongresu, republikanac Jim Jordan, pohvalio je odluku, ističući da omogućuje povratak osobama kojima je bio zabranjen pristup platformama. Alphabet se istovremeno suočava s tužbama američkog Ministarstva pravosuđa i Federalne komisije za trgovinu zbog prekršaja vezanih uz tržišno natjecanje, pri čemu su nedavne presude omogućile Alphabetu zadržavanje web preglednika Chrome, unatoč navodnim monopolističkim praksama u tražilicama i digitalnom oglašavanju.