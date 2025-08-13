Hoće li Google prodati Chrome? Stigla ponuda teška 34,5 milijardi dolara

U jednoj od tužbi protiv Googlea zbog monopola na tržištu pretraživanja, kao jedna od potencijalnih posljedica spominje se i mogućnost prodaje njihova preglednika internetskih stranica Chrome. Riječ je o najpopularnijem browseru na svijetu s više od 3 milijarde korisnika kojeg će Google sigurno htjeti zadržati u svom vlasništvu, no u slučaju negativne sudske presude, morat će ga se riješiti, odnosno prodati ga.

Ako do toga zaista i dođe, postavlja se pitanje koliko bi iznosila cijena tog web-preglednika. Stručnjaci se slažu kako je njegovu cijenu prilično teško odrediti te se predviđanja kreću od 20-ak milijardi koliko je ranije spomenuo poznati analitičar Mandeep Singh pa do čak 50 milijardi dolara. Tako barem iznosi “grubi izračun” koji je dao CEO tražilice DuckDuckGo Gabriel Weinberg. I njegova tvrtka jedna je od zainteresiranih za Chrome, no priznao je kako za takvo preuzimanje nemaju dovoljno financijskih sredstava.

Podrška investitora

Dok mnogi nagađaju o vrijednosti ovog browsera te čekaju sudsku presudu koja bi mogla označiti zeleno svjetlo za prodaju Chromea, AI startup Perplexity napravio je konkretan i iznenađujući potez poslavši Googleu ponudu za njegovo preuzimanje. Ono što je zanimljivo jest da je ta ponuda prilično veća u odnosu na procijenjenu tržišnu vrijednost Perplexityja. Dok ovaj startup, prema tim podacima, vrijedi oko 18 milijardi dolara, oni su za Chrome ponudili - 34,5 milijardi. Iz Perplexityja kažu kako već imaju dogovor s partnerima i investitorima koji bi podržali akviziciju, tako da im novac, čini se, nije problem.

Prilikom slanja ponude, iz tvrtke su izvršnom direktoru Googlea Sundaru Pichaiju poručili kako bio od prebacivanja Chromea neovisnoj kompaniji posvećenoj sigurnosti “profitirala javnost”. S druge strane, na ranije najave o potencijalnom izdvajanju Chromea, iz Googlea su komentirali kako je riječ o “neviđenom prijedlogu” koji bi naštetio korisnicima i njihovoj sigurnosti.

Odluka ovog mjeseca

Odluka o prodaji Chromea, ipak, neće ovisiti o Googleu, već o odluci suca zaduženog za njihov slučaj, a tu bi odluku trebali saznati već ovog mjeseca. Čak i ako ona bude negativna po tehnološkog diva, sigurno je kako će se Google žaliti jer nipošto ne žele izgubiti Chrome.

Iz Perplexitiyja su za BBC komentirali kako njihova ponuda označava važnu posvećenost otvorenom webu, korisničkom izboru i kontinuitetu za sve koji su odabrali Chrome. Također, namjeravaju zadržati Google kao defaultnu tražilicu, no jasno, korisnici koji to žele sami će moći odabrati koju će tražilicu koristiti.

Prema investitoru Heathu Ahrensu, ponuda koju je dao Perplexity nije ozbiljna jer ne predstavlja niti približnu vrijednost tog preglednika internetskih stranica, a još nije poznato hoće li Google uopće morati prodati Chrome. Ako do toga i dođe, za očekivati je da će ponude za akviziciju biti puno veće u odnosu na 34,5 milijardi dolara.

