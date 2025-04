Brutalna cifra! Poznato je koliko bi mogla iznositi cijena Googleova Chromea

Nakon što je Google prošle godine proglašen monopolistom na tržištu pretraživanja, postavlja se pitanje kakve će posljedice snositi zbog toga. Iz američkog ministarstva pravosuđa imaju svoj prijedlog, kojeg su uputili sucu zaduženom za ovaj slučaj. Ako sudac prihvati taj prijedlog, Google bi se trebao riješiti jednog iznimno popularnog proizvoda kojeg koristi čak 3,5 milijardi ljudi.

Presuda koja bi mogla potresti IT industriju: "Krivi su za namjerno stjecanje i održavanje monopolske moći"

Riječ je o Chromeu, najpopularnijem internetskom pregledniku na svijetu, a osim prodaje ovog browsera, iz ministarstva su zatražili i odvajanje Androida od pretraživanja i Googlea Play (ranije se spominjalo čak da bi mogli zatražiti da se Google riješi Androida) te dijeljenje više informacija s oglašivačima kako bi imali veću kontrolu oko mjesta na kojima se pojavljuju njihovi oglasi.

Kako se počela spominjati prodaja Chromea, mrežom su počela kružiti i imena kompanija koje bi bile spremne za preuzimanje ovog preglednika internetskih stranica. Prvo se spominjao Perplexity, a prije nekoliko dana je i Nick Turley iz OpenAI-a komentirao kako je Chrome zanimljiv i njegovoj kompaniji. Kada bi se dokopali browsera s tako velikim brojem korisnika, od njega bi napravili prvi pravi AI internetski preglednik u koji bi implementirali svoj chatbot.

Malo kompanija to može platiti

Chrome je, naravno, zanimljiv i drugim kompanijama, no svima je jasno kako će za njegovo preuzimanje (ako do toga dođe) trebati posegnuti duboko u džep. O kakvoj se cifri radi, službeno nije poznato, a nedavno je poznati analitičar Mandeep Singh spomenuo cifru od 20 milijardi dolara. No prava bi cifra mogla biti više nego duplo veća i mogla bi iznositi čak - 50 milijardi dolara.

Uzalud su pokušali intervenirati kod Trumpa: Google je saznao jako loše vijesti

Tako barem smatra izvršni direktor tražilice DuckDuckGo Gabriel Weinberg. Riječ je o “grubom izračunu” koji nije baziran na konkretnim analitičkim podacima, već na velikom broju korisnika kao i globalnom dosegu Chromea. Iako bi njegova kompanija voljela preuzeti Chrome i povezati ga sa svojom tražilicom, za to nemaju dovoljno financijskih sredstava.

Svoja nagađanja o cijeni te želju za kupovinom Chromea izrekao je tijekom svjedočenja u slučaju u kojem se istražuje Googleov monopol na tržištu pretraživanja, a za koji je zadužen sudac Amit Mehta koji bi trebao donijeti konačnu odluku o sudbini Chromea. Google ga, jasno, svojevoljno sigurno neće prodavati, a ako Mehta donese odluku o prodaji, američki tehnološki div sigurno će se žaliti.

Izvor: Tech Spot