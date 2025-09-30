Institucija iz devet europskih zemalja, među kojima zagrebački Zoološki vrt i Sveučilište u Zagrebu surađivat će na projektu Zoo LIFE Pollinators 2025. – 2029. kojem je cilj zaustavljanje pada populacija divljih oprašivača, priopćio je u utorak zagrebački ZOO.

Novo izvješće Europske agencije za okoliš upozorava da je devet posto divljih pčela ugroženo izumiranjem, 40 posto vrsta cvjetnih muha u kritičnom je stanju, a teška je situacija i za 480 vrsta leptira. Ključni su za bioraznolikost i opskrbu ljudi hranom, a ugrožava ih gubitak staništa, klimatske promjene, pesticidi i invazivne vrste.

Projekt Zoo LIFE Pollinators financiran je iz programa LIFE EU-a, u njemu sudjeluje 16 institucija iz europskih zemalja, a predstavljen je prošli tjedan na Sveučilištu u Torinu.

Vodi ga Biopark Zoom (Immersive Parks) iz Torina. Njihov direktor Umberto Maccario kaže da će surađivati s velikom mrežom zooloških vrtova, preuzimajući ključnu ulogu u zaustavljanju gubitka bioraznolikosti. Pokrenut će međunarodnu suradnju koja objedinjuje znanstvena istraživanja, edukaciju i terenske akcije.

Među partnerskim zoološkim vrtovima su ZOO Zagreb, Kopenhagen, Debrecen, Brașov, Oasis Wildlife Fuerteventura, Nordens Ark i Slottsskogen. U projektu sudjeluju i sveučilišta u Torinu i Zagrebu te Zaklada Zoom i Smart Revolution.

ZOO Zagreb vodit će edukativni i znanstveni program za građane s ciljem podizanja svijesti o važnosti oprašivača u prirodi i potrebi njihove zaštite, rekao je edukator u zagrebačkom ZOO-u Tomislav Krizmanić.

Pad populacija oprašivača ugrožava ravnotežu ekosustava i europsku poljoprivredu

Stručnjaci upozoravaju da pad populacija oprašivača ne jenjava, što ugrožava i ravnotežu prirodnih ekosustava i europsku poljoprivredu jer o oprašivačima ovisi čak 84 posto usjeva na našem kontinentu.

Biolozi ističu da su divlji oprašivači "tihi junaci nevidljivog mikrosvijeta". Uvriježeno je mišljenje da se pod oprašivačima misli prvenstveno na medonosnu pčelu, vrstu koju uzgajaju ljudi i koja nije ugrožena. No, u ranjive divlje europske vrste oprašivača ubraja se 2000 vrsta pčela, 900 vrsta cvjetnih muha, 480 leptira i 10.000 vrsta noćnih leptira i oni su ključni za razmnožavanje divljih biljaka i uzgoj poljoprivrednih kultura.

Zoološki vrtovi uključeni u projekt Zoo LIFE Pollinators pokušat će pomoći divljim oprašivačima. Na 926 hektara površine svojih zemljišta posadit će drveće, grmlje i zeljaste biljke korisne oprašivačima. Smatraju to strateškim potezom jer se uglavnom nalaze u urbanim i prigradskim područjima najizloženijima gubitku bioraznolikosti, a s oko 5,5 milijuna posjetitelja godišnje ključna su mjesta za izravno uključivanje građana u očuvanje divljih oprašivača.

Projektom će se uspostaviti specijalizirani centri za razmnožavanje oprašivača, razvoj zajedničkih metoda praćenja i pokretanje programa građanske znanosti za škole i lokalne zajednice. Znanstveni podaci i alati koji se razviju bit će dostupni međunarodnoj znanstvenoj zajednici na otvorenoj platformi.