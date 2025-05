Novinari testirali autonomnu tehnologiju: Šokirali se greškom Teslina softvera koja je mogla biti smrtonosna

Iako je još prerano reći kada bi se to moglo dogoditi, čini se kako bi u budućnosti cestama zaista mogli dominirati autonomni automobili. Vozila kojima će upravljati softver, a u njima neće biti vozača testiraju se godinama, a najdalje u razvoju dogurao je Googleov Waymo. Njihovi robotaksiji na nekoliko američkih tržišta tako tjedno obave više od 250 tisuća plaćenih vožnji, a kako su najavili širenje i na nova tržišta, jasno je kako će ta brojka konstantno rasti.

Svoje planove na ovom tržištu ima i Tesla te je Musk najavio kako će testiranje njihova robotaksi servisa u američkom Austinu početi već sljedećeg mjeseca. Na početku će, naravno, u tim vozilima biti vozači spremni preuzeti kontrolu nad vozilima, no plan je da, ako/kada se testovi pokažu uspješnim, Teslina tehnologija u potpunosti preuzme kontrolu nad vozilima.

Novinari Business Insidera odlučili su na cestama San Francisca testirati trenutačne mogućnosti Wayma i Teslina softvera za autonomnu vožnju (FSD) kako bi ih mogli usporediti.

Treba naglasiti kako je Waymov automobil u kojem su se provozali pravi robotaksi u kojem nema vozača te kompanija ima sve regulatorne dozvole za pružanje takve usluge, dok Tesla koristi verziju softvera FSD Supervised, što znači da vozači moraju nadzirati vozilo i biti na oprezu u slučaju greške. Kada Teslina vozila postanu dio robotaksi servisa koristit će napredniji softver koji će moći u potpunosti sam upravljati vozilom.

Jaguar protiv Modela 3

Waymov automobil u kojem su se provozali bio je Jaguar I-PACE opremljen s petom generacijom Waymo Drivera, pet lidara, šest radara i čak 29 kamera. S druge strane Teslin Model 3 koji je sudjelovao u testu ima samo osam kamera.

Vožnja u Waymovom Jaguaru I-PACE pokazala se iznimno ugodnom te su se automobil i autonomna tehnologija pokazali prilično impresivnima. Robotaksi je ponekad čak prošao i kroz žuto svjetlo, no kako napominju na BI-u, nikada nije napravio neki riskantan manevar ili potez.

Novinari su posebno izdvojili jednu situaciju. Kada se Waymov automobil zaustavio iza drugog vozila koje se zaustavilo ispred znaka STOP, prestrojilo se u desnu traku koja je bila prazna. To su opisali “ljudskim trenutkom” jer takav potez s kojim se u vožnji može osvojiti nekoliko metara možemo očekivati od ljudskog vozača, no ne i od robota.

Crveno svjetlo?!

Što se Tesle tiče, FSD je gotovo tijekom cijele rute pružio “ugodno iskustvo vožnje” te na Business Insideru kažu kako Tesla zaslužuje pohvale jer je to omogućila s puno jednostavnijim i jeftinijim tehnološkim rješenjem i samo osam kamera. Tijekom vožnje nije bilo nekakvih naglih kočenja ili nepredviđenih poteza softvera, no do kraja vožnje automobil je napravio nekoliko manjih grešaka (uključujući i prelazak na biciklističku traku na kojoj je automobil vozio nekoliko sekundi), ali i jednu veliku zbog koje bi softver sigurno pao na vozačkom ispitu

Naime, kada je automobil stigao na jedno kompleksno raskrižje prošao je kroz - crveno svjetlo. Ne treba niti spominjati koliko je taj potez bio opasan i potencijalno smrtonosan te novinari mogu imati sreće što nisu doživjeli neku prometnu nesreću.

Ono što je zanimljivo jest što je Tesla prepoznala crveno svjetlo i zaustavila se, no onda je odjednom, dok je crveno svjetlo i dalje bilo uključeno, polako prošla kroz raskrižje. Iako opasnosti nije bilo te niti jedan automobil tada nije ušao u raskrižje, novinari koji su sjedili u automobili ostali su u šoku. Na Business Insideru kažu kako su se na sličan problem ranije žalili i još neki vlasnici Teslinih automobila, a na upit novinara oko ove situacije, iz Tesle nisu odgovorili.

Ovaj test još jednom pokazuje izazove korištenja tehnologije za volanom jer automobil može 99 stvari u vožnji odraditi odlično i poput ljudskog vozača, no ako napravi samo jednu grešku, ona može biti iznimno opasna i može završiti čak i s ljudskim žrtvama.