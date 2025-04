Šef Ubera otkrio što vozi: "To je fantastičan automobil!"

Tijekom gostovanja na Svjetskom gospodarskom summitu u Washingtonu, izvršni direktor Ubera Dara Khosrowshahi govorio je o robotaksijima i budućnosti prijevoza. Među inim, spomenuo je neka razmišljanja u ovoj industriji prema kojima ljudi u budućnosti više neće posjedovati automobile, već će koristiti usluge servisa za dijeljenje vožnje, a takvim vozilima više neće upravljati ljudi, već - računala.

Naglasio je kako na tom tržištu robotaksija vjerojatno neće biti jednog pobjednika jer je riječ o industriji koja će vrijediti više od bilijun dolara pa će na tržištu biti mjesta za sve. Trenutačno se kao lider, barem na zapadu, nameće Googleov Waymo koji već godinama uspješno prevozi putnike u svojim automobilima u kojima nema vozača. Koliko je dobar posao napravila ta kompanija najbolje govori podatak o 250 tisuća plaćenih vožnji tjedno koliko njihovi robotaksiji odrade.

Ovo tržište trebalo bi dobiti još jednog konkurenta i to, ako je vjerovati Elonu Musku, jako brzo. On je već za lipanj ove godine najavio pokretanje Teslina robotaksi servisa u Austinu i bit će zanimljivo vidjeti kako će to izgledati. Na početku Tesla neće koristiti Cybercab, automobil koji su nedavno predstavili i koji nema volana, niti papučice za gas i kočnicu, već postojeće modele Tesle koje će prilagoditi robotaksi servisu.

Fantastičan automobil

Kao i uvijek kada je u pitanju Musk, nitko se ne bi trebao čuditi ako se pokretanje ovog servisa odgodi za neku budućnost. Tesla je nedavno dobila jednu od dozvola potrebnih za pokretanje servisa, a počeli su i s testiranjem robotaksija u kojima se prevoze zaposlenici, ali se u njima i dalje nalaze backup vozači.

Govoreći o autonomnim vozilima u Washingtonu, CEO Ubera rekao je kako bi volio surađivati s Muskovom kompanijom, vjerojatno na sličan način na koji danas funkcionira njihovo partnerstvo s Waymom. Naime, na određenim tržištima moguće je naručiti Waymov autonomni taksi putem Uberove aplikacije.

Dara Khosrowshahi otkrio je i koji automobil vozi i to je - Tesla. Rekao je kako je to odličan automobil te je nahvalio i njihova asistenta u vožnji za kojeg kaže da je sjajan, iako povremeno ipak mora preuzeti kontrolu nad vozilom. To je apsolutno odličan proizvod. Ponovit ću, to je fantastičan automobil.

