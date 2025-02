Prvi pametni telefon u industriji koji integrira revolucionarnu AI Deepfake detekciju za otkrivanje lažnog sadržaja

Tehnološka sigurnost jedna je od glavnih tema diljem svijeta, posebice što se tiče pametnih telefona u kojima držimo i najosjetljivije informacije. Face ID prepoznavanje i otisak prsta sad su već uobičajene značajke pametnih telefona za njihovo sigurno korištenje, koje sprečavaju njihovo 'preuzimanje'. No, toj sigurnosti veliki je zamah dao HONOR sa svojom najnovijom Magic7 serijom pametnih telefona. HONOR Magic7 Pro dolazi s AI značajkom trodimenzionalnog prepoznavanja lica gdje do izražaja dolazi prednja 3D kamera s kojom se telefon može otključati i u mraku. Tu je i 3D ultrazvučno prepoznavanje otisaka prstiju uz pomoću kojeg se uređaj otključava bez napora, čak i s mokrim rukama.

Magic Portal i kamera sa AI Super zumiranjem

Za zaštitu od potencijalnih prijevara s deepfake tehnologijom, HONOR Magic7 Pro predstavlja prvi komercijalni uređaj u industriji koji integrira revolucionarnu AI Deepfake detekciju za otkrivanje lažnog sadržaja izravno na uređaju. Naime, napredni algoritmi mogu prepoznati manipulirani sadržaj analizirajući nesavršenosti na razini piksela, kontinuitet između kadrova i druge elemente, štiteći tako korisnike od potencijalnih prijevara s deepfake tehnologijom tijekom video poziva.

Uz novi Magic OS 9.0 poboljšane mogućnosti platforme Magic Portal omogućuju korisnicima odabir objekata na zaslonu za trenutačnu analizu teksta i slike te brzo pokretanje željenih aplikacija. Primjerice AI Magic Portal brzo prepoznaje adrese u tekstualnoj poruci i usmjerava na Google karte, ubrzavajući proces navigiranja i to samo jednim potezom. Olakšava i iskustvo kupnje temeljeno na slikama, usmjeravajući korisnika na platforme na kojima mogu pronaći i kupiti željeni proizvod. AI Prevoditelj omogućuje trenutačno prevođenje do 13 jezika, dok sastanak traje samo se upali opcija AI Prevoditelja i odabere jezik na koji se prevodi. HONOR Bilješke imaju značajku AI sažetka za analizu i izdvajanje ključnih informacija iz bilješki sa sastanka. Osobni AI pomoćnik Google Gemini unaprijed je instaliran u HONOR Magic7 Pro i olakšava svakodnevni život – od pronalaženja lokacija za poslovni ručak ili večeru, pisanja emaila, davanja trenutnih odgovora za bilo koju situaciju ili pitanja do opcije Go Live with Gemini za razmišljanje o idejama, pojednostavljenje složenih tema i vježbanja za važne trenutke.

AI napredne funkcionalnosti proširene su i na kameru HONOR Magic7 Pro. Napredan HONOR AI Falcon sustav kamera dolazi s 50 MP Super Dynamic HONOR Falcon glavnom kamerom, kojom se snimaju najsitniji detalji u raznim svjetlosnim uvjetima. Širokokutna kamera od 50 MP proširuje vidno polje korisnika, što je čini savršenom za pejzažne fotografije ili grupne snimke, a 200 MP telefoto kamera s opcijom AI Super zumiranja omogućava povećanje do x100 idealna je za ljubitelje fotografiranja udaljenih predmeta i noćnih pejzaža. HONOR Magic7 Pro dolazi s AI HONOR IMAGE ENGINE – prvim industrijskim mobilnim sustavom za obradu slika s hibridnim (uređaj-oblak) AI velikim modelima.

Novi standardi u zaštiti očiju

Svakodnevna zaduženja, zabava, šoping, navigacija pametni telefon uvelike olakšava, ali može i uzrokovati naprezanje očiju. To se ne događa s HONOR Magic7 Pro koji postavlja nove standarde u zaštiti očiju sa svojim HONOR AI Eye Comfort zaslonom, čime se postiže vizualizacija prirodnog svjetla koja prenosi njegove karakteristike u svim dimenzijama, uključujući boju, spektar, polarizaciju, kontinuitet, svjetlinu i ritam. HONOR AI Eye Comfort Display s prirodnim svjetlom integrira 4320 Hz PWM zatamnjenje bez rizika kako bi eliminirao treperenje, dok Dinamičko zatamnjenje zaslona imitira prirodnu sunčevu svjetlost i tako učinkovito smanjuje zamor očiju.

Elegantan dizajn inspiriran je svemirom, a na hrvatskom tržištu HONOR Magic7 Pro dolazi u dvije atraktivne boje – mjesečevo sivoj i crnoj. Njegova izdržljivost posebna je priča, jer ovaj premium model dolazi s HONOR NanoCrystal zaštitom zaslona, čineći ga 10 puta otpornijim od običnog stakla zaslona, a odlikuje ga i IP68 i IP69 otpornost na prašinu i tekućine. Uz silicij-ugljičnu bateriju od 5270 mAh nije vam potreban punjač za nadopunjavanje uređaja tijekom dana, a kad se i isprazni uz podršku za brzo punjenje od 100 W žičano i 80 W bežično ovaj se pametni telefon može napuniti za svega 33 minute.

Jedinstvena ponuda do 28. veljače

Do 28. veljače ili do isteka zaliha kod ovlaštenih HONOR partnera traje jedinstvena ponuda – uz kupnju HONOR Magic7 Pro na dar se dobiva HONOR Pad X8a tablet. Više informacija o ponudi pronađite na službenoj web stranici https://www.honor.com/hr/events/honor-magic7-pro-ponuda/.

