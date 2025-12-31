Koliko god da umjetna inteligencija može pomoći u poslu, povećati učinkovitost i produktivnost, tako i može griješiti, halucinirati i davati krive informacije. U nekim slučajevima takve pogreške nemaju neku težinu, no ponekad mogu biti velike. A kako greške umjetne inteligencije mogu biti opasne i teške na svojoj je koži osjetio kanadski glazbenik Ashley MacIsaac.

Naime, on je imao zakazan nastup u blizini Halifaxa u Kanadi, no na njegovo iznenađenje nastup je otkazan. A kada je saznao razloge ostao je u šoku. Velikom šoku.

Google me zeznuo

Prije njegova nastupa, organizatori su htjeli na Googleu saznati malo više informacija o MacIsaacu, a kada su u tražilicu upisali njegovo ime, prvo im je Googleova umjetna inteligencija (opcija Google AI Overviews) ponudila kratku biografiju. Tih nekoliko rečenica bilo je dovoljno da odmah otkažu nastup jer je umjetna inteligencija u sažetku napisala kako je ovaj glazbenik - seksualni prijestupnik.

No, dok zaista postoji seksualni prijestupnik Ashley MacIsaac, nije riječ o glazbeniku koji je trebao nastupati. Google me zeznuo i stavio me u opasnu situaciju, komentirao je MacIsaac (glazbenik, ne seksualni prijestupnik) za lokalne medije. Iako je Google u međuvremenu ispravio tu pogrešku i glazbenika više ne povezuje s istoimenim seksualnim prijestupnikom, on se upitao koliko dugo je ova pogreška stajala na Googleu.

Ono što nikada neće saznati jest koliko je organizatora glazbenih događaja, koji su ga možda htjeli pozvati, odustalo od toga iste sekunde kada su njegovo ime upisali u popularnu tražilicu. Također, upitao se i kako je to utjecalo na njegovu publiku te koliko je ljudi steklo pogrešan dojam o njemu. Oni koji su samo jednom guglali njegovo ime sada o njemu misle kao o nekom seksualnom manijaku te vjerojatno neće doći do informacije kako je bila riječ o pogrešci.

Guglajte svoje ime

Na temelju tog iskustva, svima je poručio da bi trebali guglati svoje ime i provjeriti svoju online prisutnost, kako se nečije drugo ime ne bi pojavilo i povezalo s vašim. Pogotovo ako se uz tu osobu vezuju negativne stvari.

Organizatori su glazbeniku uputili ispriku izrazivši žaljenje zbog pogreške do koje je došlo zbog zamjene identiteta umjetne inteligencije te štete koja je počinjena njegovom ugledu. Poručili su mu da će u budućnosti biti dobrodošao na druga događanja i koncerte.

Što se Googlea tiče, iz ove su kompanije poručili kako je pretraživanje dinamično i često se mijenja kako bi se korisnicima prikazale najkorisnije informacije, a to se odnosi na samu tražilicu, kao i na AI Overviews. U slučajevima poput ovoga, kada se pojave problemi i pogrešne interpretacije sadržaja, ti se primjeri koriste za poboljšanje sustava te se poduzimaju mjere u skladu s njihovim pravilima.

Izvor: Futurism