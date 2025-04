Srednjoškolci osmislili inovativni sustav koji bi mogao pomoći u otkrivanju šumskih požara: Radi sam, a ne smetaju mu ni brda ni doline

Ideja godine, poduzetničko natjecanje za srednjoškolce, već 13 godina potiče mlade umove da razmišljaju inovativno i poduzetnički. Svake godine timovi dobivaju određene zadatke i potvrđuju da učenici razmišljaju "sve poduzetnije".

Prezentacija radova i dodjela nagrada 13. Ideje godine održana je prošlog tjedna. Na natjecanje je pristiglo 55 prijava iz 40 škola i 23 grada Hrvatske, a u finale je prošlo samo deset najboljih projekata. Iako to nije bio uvjet za prijavu, čak osam od deset finalista već je razvilo prototip svoje poslovne ideje, odnosno minimal viable product (MVP). Konkurencija za glavnu nagradu, studijsko putovanje u Europi, dakle, bila je velika.

Finalisti su održali svoje sedmominutne prezentacije u kojima su objasnili kako svoje ideje planiraju pretvoriti u stvarnost. Čuli smo i kako se planiraju proširiti na druga tržišta Europske unije, ali i kako će integrirati Infobipove Conversational AI i komunikacijske kanale kako bi unaprijedili svoje poslovne pothvate.

Miro Antonijević, voditelj Odjela za upravljanje učinkom imovine, KONČAR – Digital, član žirija Ideje godine, poručio je svim finalistima kako su napravili odličan posao. Iznenadili su ga, rekao je, jer su njihovi poslovni planovi i prezentacije bili na puno većoj razini nego što je očekivao od srednjoškolaca.

Mi smo razmislili dobro o svim prezentacijama. Glavna nit vodilja nam je bila koliko bi vaš plan bio ostvariv u realnom okruženju. Bez obzira na rezultate, svi poslovni planovi imaju jako dobro sve razrađeno i potencijala ostvariti proizvod. Bez obzira na rezultate, nemojte gubiti nadu i pokušajte ostvariti svoj plan. Inspirirali ste nas svojim idejama - da tako mladi ljudi razmišljaju o tako realnim problemima i pronalaze rješenja, naveo je Antonijević na proglašenju pobjednika.

S njegovim razmišljanjima se složila i Helena Popović Petrušić, predavačica na Veleučilištu Effectus.

Nakon što sam pročitala vaše planove, bila sam oduševljena. Sad kad sam ih čula, oduševljenje je još i veće. Zaista su razlike u nijansama. Naš posao bio je jako težak. Vjerujem da su pred vama svijetli dani i budućnost. Nadam se da ćete se kasnije razvijati i da ćete aktivno doprinositi društvu svojim idejama i kreativnošću. Imamo kome ostaviti svijet. Čestitam, izjavila je Popović Petrušić.

Učenici danas razmišljaju poduzetnije

Marko Matijević, glavni urednik portala srednja.hr, istaknuo je kako je žiri najviše oduševila činjenica što je čak osam timova u finalu već imalo prototipe svojih poslovnih ideja. Za usporedbu, prije trinaest godina kad je natjecanje pokrenuto, za prolazak u finale bilo je dovoljno samo imati ideju.

Danas vidimo prototipe, prezentacijske vještine su otišle u nebo, stručni žiri to jako veseli. Super mi je čuti kad žuru kaže: 'Eh, što sam ja radio u drugom srednje u odnosu na ovo.' To je najbolji feedback na to kako razmišljate u odnosu na prethodne generacije. To je pobjeda koje možda još niste ni svjesni, poručio je Matijević.

Najviše ocjene stručnog žirija dobili su učenici Vito Kosovec i Ivan Tisanić iz I. gimnazije i XIII. gimnazije iz Zagreba. Za svoje su postignuće osvojili glavnu nagradu, studijsko putovanje u Europi.

Njih su dvojica razvili projekt SOV-a, sustav koji na vrijeme otkriva požare pomoću mreže posebno razvijenih modula koje bacaju dronovima u šumu. Ti uređaji prate razinu ugljikovog dioksida, temperaturu i imaju GPS, a kad otkriju požar, o njemu odmah šalju informacije. Ono što njihov sustav ima, a neki drugi nemaju, jest mogućnost neometanog rada i prijenosa informacija neovisno o terenskim preprekama, poput brdovitog krajolika.

Za projekt kojeg smo predali u 23:59 dobro je prošlo. Jedva smo stigli pripremiti projekt. Konkurencija je bila stvarno dobra, nismo očekivali da ćemo pobijediti i jako smo sretni što smo uspjeli, poručili su Vito i Ivan.

Nagradu im je uručila Sunčana Glavak, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu. Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj partner je natjecanja, a zastupnica Glavak natjecatelje je iznenadila posebnim iznenađenjem - timove na prvom, drugom i trećem mjestu pozvala je na izlet u Europski parlament u Strasbourg.

U Europskom parlamentu se trenutno bavimo važnim pitanjem: kako pomoći malim i srednjim poduzetnicima, ali i velikim poduzetnicima. Ako ostanete u svijetu poduzetništva, morate znati da mala i srednja poduzeća, ona koja imaju do 49 zaposlenih, zapošljavaju 99 % ljudi u Europskoj uniji. To je oko 80 milijuna ljudi. To je jako važno. Ako krenete u tom smjeru, imate poticaj i od države, i od Europske unije. Čestitam svima, poručila je zastupnica Glavak na dodjeli nagrada.

Leon Sasara, Mia Matković i Ana Čulo iz Ekonomske i upravne škole Osijek su pod mentorstvom nastavnice Sande Duk Pritišanac razvili projekt ELVIS (odnosno Entry Log Visitors in Schools). Riječ je o aplikaciji koja školama omogućuje da lakše i sigurnije prate tko ulazi i izlazi iz školskih prostora, a cilj im je zamijeniti stare, ručne evidencije ulazaka modernim i preglednim digitalnim rješenjem. Za svoj su projekt nagrađeni priznanjem za osvojeno drugo mjesto na Ideji godine.

Lea Dugandžić, Ana Čikeš i Ana Šimović iz Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split uočile su kako njihovi kolege iz školskih klupa ne znaju dovoljno o kibernetičkoj sigunosti, a taj je pojam u današnjem svijetu jako važan. Zato su uz pomoć mentorice Nikolina Smilović razvili projekt Kripto Krafne - edukacijsku platformu i CTF natjecanje koje potiče srednjoškolce na učenje kibernetičke sigurnosti kroz interaktivne sadržaje, izazove i društveno korisne aktivnosti. Na Ideji godine osvojile su treće mjesto.