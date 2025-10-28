Na suđenju za jednu prometnu nesreću Teslina vozila u kojoj je prije više godina jedna osoba poginula, a jedna je teško ozlijeđena, Muskova kompanija proglašena je djelomično krivom te joj je naloženo plaćanje odštete teške više milijuna dolara. Do nesreće je došlo zbog greške vozača koji je aktivirao autopilot i nije pazio na situaciju u prometu jer je prilikom nesreće tražio svoj telefon koji je pao na pod.

Iz Tesle su tada, kao i u ranijim slučajevima, tvrdili kako oni ne mogu biti odgovorni za greške nepromišljenih vozača. Naime, autopilot je samo asistent u vožnji kojem vozači nikada ne smiju dati potpuno upravljanje automobilima u ruke. Oni moraju imati ruke na volanu i pogled na cesti.

A prema tvrdnjama vozača koji je nedavno sa svojom Teslom u Barrington Hillsu u američkoj saveznoj državi Illinois udario u policijski automobil, on nije pazio na situaciju u prometu jer je zaspao. Dok je on drijemao, odnosno barem tako kaže, vozilom je upravljao - autopilot.

Kako do takvih situacija ne bi došlo, autopilot ima opcije koje prate vozačevo ponašanje te drži li ruke na volanu te, ako primijeti da vozač nije fokusiran na vožnju, šalje više zvučnih signala kao upozorenje, sve dok se sustav na kraju ne isključi. Što se događalo u spomenutom automobilu prije nesreće nije poznato, odnosno je li možda vozač pronašao neki način s kojim je prevario ovaj sustav asistencije (takve su se stvari u prošlosti znale događati).

Npr. ako kamera za nadzor vozača nema jasan pogled na vozačeve oči, sav se fokus stavlja na senzor osjeta na volanu, što se može isključiti postavljanjem utega koji vrši pritisak na volan, kako bi sustav mislio da je vozač postavio ruke na volan.

Odgovornost je na vozačima

Takva zlouporaba autopilota zabilježena je više puta. U jednom slučaju policija je pokušala zaustaviti Teslu u kojoj je vozač na prednjem sjedalu spavao, dok je u jednom drugom slučaju vlasnik Tesle sjedio na stražnjem sjedalu i snimao se, dok je vozačko sjedalo bilo prazno.

Sreća u nedavnoj situaciji iz Illinoisa jest što, iako su u automobilu tijekom sudara bili policajci, oni nisu ozbiljno ozlijeđeni, dok je uspavani vozač uhićen.

Nakon ove nesreće Adam Puralewski, zamjenik načelnika policije South Barringtona, komentirao je kako sustavi automatizacije nisu ilegalni, no da je najvažnija ljudska odgovornost. A osoba koja tvrdi da je zaspala za volanom i krivnju pokušava svaliti na tehnologiju pokazuje upravo znakove goleme neodgovornosti i svakako mora odgovarati za to.

Tehnologija se nastavlja razvijati i može poboljšati sigurnost ako se pravilno koristi. Međutim, važno je zapamtiti da su vozači i dalje odgovorni za sigurno upravljanje svojim vozilima u svakom trenutku, prenijeli su na Electreku komentar Puralewskog.