Nakon što se o tome nagađalo proteklih tjedana, postalo je i službeno. Trumpova administracija dala je i formalno zeleno svjetlo Nvidiji za prodaju čipova potrebnih za pokretanje umjetne inteligencije u Kinu.

Prema službenoj odluci, čipovi trebaju proći reviziju neovisnog laboratorija koji će potvrditi njihove AI mogućnosti prije nego što mogu biti poslani u Kinu. Također, broj čipova isporučenih u Kinu ne smije prijeći 50 posto ukupnog iznosa čipova prodanih američkim kupcima.

Navodi se i kako će Nvidija morati garantirati da postoji dovoljno H200 čipova u SAD-u, dok će kineski kupci morati pokazati da su čipovi osigurani te da se neće koristiti u vojne svrhe.

Iz Nvidije su objavili kako je odluka "donijela razumnu ravnotežu koja je izvrsna za Ameriku" i koje će pomoći tvrtki da se natječe na globalnom tržištu čipova.

Podsjetimo, ranije je predsjednik Donald Trump izjavio da će Nvidija dobiti odobrenje za prodaju čipova Kini pod uvjetom da uplati 25 posto od prodaje američkoj vladi. Je li takav dogovor i dalje na snazi, za sad nije poznato.

Prema trenutno dostupnim podacima, kineske tehnološke tvrtke naručile su više od dva milijuna H200 čipova, po cijeni od oko 27 tisuća dolara po komadu. No, to uvelike premašuje Nvidijine trenutne zalihe od oko 700 tisuća čipova.

Izvršni direktor Nvidije, Jensen Huang, prošlog je tjedna na CES 2026. u Las Vegasu istaknuo kako tvrtka povećava proizvodnju H200 čipova zbog snažne potražnje iz Kine i ostatka svijeta.

Prodaja naprednih AI čipova Kini uvelike će povećati kineske sposobnosti na području umjetne inteligencije.

Pravilo bi Kini omogućilo oko 2 milijuna naprednih AI čipova poput H200. Administracija će se također suočiti s izazovima u provedbi zahtjeva pravila o poznavanju kupaca koji ograničavaju kineske pružatelje usluga u oblaku u podržavanju zlonamjernih upotreba, naglasio je bivši direktor za tehnologiju i nacionalnu sigurnost u Vijeću nacionalne sigurnosti Bijele kuće, Saif Khan.

Izvor: Reuters