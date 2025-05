U svijetu koji juri, usporavanje može biti vaša najveća prednost

Turisti koji dolaze na Mediteran, često kao glavnu prednost ističu usporen način života. Sve se nekako odvija sporije, a opet sve nekako funkcionira. Znači li to da u današnjem ubrzanom životnom tempu ipak možemo malo usporiti, a istovremeno biti uspješni?

Upravo je o tome, na konferenciji Future Tense, govorio Carl Honoré. Ubrzani tempo suvremenog života često nas toliko zaokuplja da ne primjećujemo koliko negativno utječe na našu produktivnost, fokus, zdravlje, međuljudske odnose, prehrambene navike i okoliš.

Toliko smo zarobljeni u vrtlogu brzine da često uopće ne primjećujemo kako i koliko to negativno utječe na naše zdravlje, odnose, prehranu i okoliš. Stalna potreba da sve obavljamo što brže dovodi do toga da zapravo jurimo kroz život, a ne da ga istinski živimo. Kada svjesno usporite, stvari se poslože na svoje mjesto, naglašava Honoré, koji je još od početka 2000-ih govori o pozitivnim aspektima promišljenog usporavanja za pojedince i poslovne organizacije.

Carl Honoré: U svijetu ovisnom o brzini, sporo vodstvo je supermoć

Tijekom svog predavanja Slow Down, Power Up, Honoré je istaknuo kako duboka potreba za brzinom ima svoje korijene u kulturi i poslovanju, ali i da svjesno usporavanje može biti ključ veće produktivnosti i kreativnosti.

Brže je često bolje, ali ne uvijek. Ponekad je za uspješno poslovanje bolje stati na kočnicu. Kako biste se ubrzali, ponekad je bolje usporiti. Kada svi oko vas trče poput bezglavih kokoši, sporost može biti vaše tajne oružje. Može vas učiniti sretnijima i smirenijima, dinamičnijima i kreativnijima. Usporavanje vas može učiniti boljim slušateljem i vođom. Pomaže vam vidjeti širu sliku i dugoročno donositi pametnije odluke, istaknuo je Honoré.

S druge strane, dr. sc. Sami Kazi, voditelj istraživanja o pametnim gradovima i inteligentnim zgradama pri VTT-u, Tehničkom istraživačkom centru Finske, posjetiteljima je prezentirao pametne gradove. Ali ne na način na koji ih mnogi doživljavaju.

Pametne gradove čine ljudi. Grad je pametan zahvaljujući njegovim pametnim ljudima. Ono kako ja to vidim – grad koji koristi različite tehnologije i druga sredstva osnažuje ljude da donose informirane odluke temeljene na djelotvornoj inteligenciji. Odnosno, ključ za stvaranje istinski pametnih gradova leži u integraciji tehnologije s ljudskim ponašanjem, pretvarajući urbane prostore u međusobno povezane sustave koji su i učinkoviti i održivi, izjavio je dr. Kazi u predavanju Smart Cities And Intelligent Buildings.

Stručnjak za pametne gradove prognozira: "Za 10-15 godina AI će imati ključnu ulogu u upravljanju"

Peter Hinssen, globalno priznati autoritet za inovacije, tehnologiju i liderstvo, na konferenciji Future Tense powered by Lürssen održao je predavanje o tome kako organizacije mogu, i moraju, naučiti upravljati radikalnim inovacijama.

Radikalne inovacije zahtijevaju brzinu, eksperimentiranje, preuzimanje rizika i suradnju između različitih odjela. To znači da se tvrtke uvijek mogu mijenjati. Takve tvrtke nazivam feniksima. One znaju kako upravljati radikalnim inovacijama. Znaju se ponovno izgraditi kako bi ostale relevantne na tržištu. One predviđaju umjesto da reagiraju. Zapravo, one same sebe „poremete“ prije nego što to učini netko drugi, izjavio je Hinssen, čije su stručno znanje tražile vodeće tvrtke poput Googlea, Applea, Amazona i Microsofta.

Konferencija Future Tense powered by Lürssen, i ove je godine u svom petom izdanju, okupila stručnjake, futurologe, lidere iz različitih industrija, poslovnu i akademsku zajednicu te predstavnike javne uprave koji žele promišljati o budućnosti, ulagati u nju i aktivno je strateški oblikovati

