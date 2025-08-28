Ideja o biljkama koje svijetle u mraku poput prizora iz Avatara možda zvuči kao znanstvena fantastika, no kineski znanstvenici pretvarili su je u stvarnost.

Tim znanstrvenika sa Sveučilišta za poljoprivredu Južne Kine razvio je sukulente (biljke koje spremaju vodu u svoje povećane listove) koje svijetle u mraku zahvaljujući procesu koji se obnavlja pod svjetlosti sunca. Njihov rad, objavljen u časopisu Matter, pokazao je da biljke mogu svijetliti u više boja, čak i unutar istog primjerka. Iako svaki list zahtijeva zaseban tretman, a proizvedena svjetlost s vremenom slabi, njihova metoda predstavlja važan prvi korak.

Zamislite svijet Avatara, gdje svjetleće biljke obasjavaju cijeli ekosustav. Željeli smo ostvariti tu viziju koristeći materijale s kojima već radimo u laboratoriju. Zamislite drveće koje svijetli i zamjenjuje ulične svjetiljke, kaže biologinja Shuting Liu sa Sveučilišta za poljoprivredu Južne Kine.

Što su pokazala testiranja

Proces se oslanja na fosforne čestice naknadnog sjaja, slične onima u igračkama koje svijetle u mraku. Veće čestice svijetle jače, ali se slabije šire u tkivu biljke, dok se manje bolje integriraju. Testovi na više vrsta biljaka, uključujući zlatni puzavac i bok choy, pokazali su da je idealna veličina čestice 7 mikrometara, otprilike kao crveno krvno zrnce (eritrocit). Iznenađujuće, guste tkivne strukture sukulenata dale su najsnažnije i najravnomjernije svjetlucanje u mraku.

Bilo je zaista neočekivano. Čestice su se proširile u samo nekoliko sekundi, a cijeli list sukulenta zasvijetlio je, rekla je Liu.

Postoji prostor za poboljšanja

Trenutno sjaj traje oko dva sata prije nego oslabi, no kineski znanstvenici vide mogućnosti za buduća poboljšanja.

Jednostavno mi je nevjerojatno da se u potpunosti ljudski stvoren materijal mikroskopske razine može tako besprijekorno spojiti s prirodnom strukturom biljke. Način na koji se integriraju gotovo je čaroban. Stvara posebnu vrstu funkcionalnosti, ističe na kraju Liu.

Izvor: Science Alert