VIDEO Lockheed Martin predstavio novo misteriozno oružje: "Modularno, smrtonosno i pristupačno"

Američka obrambena tvrtka Lockheed Martin predstavila je 1. ožujka 2025. godine neimenovano oružje u kratkom videu objavljenom na svojim društvenim mrežama. Iako nisu navedeni detalji, tvrtka ga je opisala kao modularno, smrtonosno i pristupačno oružje.

Videozapis ne nudi jasnu referencu veličine tog novog oružja, ali ono bi moglo biti jeftina krstareća raketa dužine 4,2 m, krstareće oružje od 3,6 m za nošenje unutar trupa zrakoplova ili čak projektil od 1,8 m koje se montira na nosač na tlu. Dizajn je u skladu s krstarećom raketom, s motorom koji ne usisava zrak, sklopivim krilima i repom s četiri peraje.

Značajni elementi uključuju mogući snimajući infracrveni senzor (IIR) za snimanje slike u nosu, koji se obično koristi u dalekometnom oružju. Iznenađujuća značajka je ono što izgleda kao solarna ploča na vrhu oružja, što je rijetkost u sličnim aplikacijama. U blizini repa, šesterokutni senzori nalik onima iz sustava raspodijeljenog otvora blende (DAS) na borbenom zrakoplovu F-35, sugeriraju potencijalnu ulogu u navigaciji za okruženja s degradiranim GPS signalom.

The next generation of missiles is already here...👀 pic.twitter.com/j3fCeZNMIt