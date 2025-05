Za siguran odmor: Predstavljena aplikacija "Safe in Dalmatia" namijenjena stranim turistima

Svake godine sve veći broj stranih turista dolazi u Hrvatsku na odmor. Većina njih završi u Dalmaciji i na otocima.

I dok hrvatska policija ima dobru suradnju s predstavnicima policija iz drugih europskih država (a i šire) te zajedno pomažu turistima kojima ponekad treba samo točna informacija, a ponekad i ozbiljnija pomoć, za većinu turista već sama činjenica da je predstavnik policije iz njihove države u blizini znači puno.

No, kako bi turistima pružili što više točnih i pravovremenih informacija, Policijska uprava splitsko-dalamatinska u suradnji s Odborom za sigurnost Splitsko-dalmatinske županije, Digitalnom Dalmacijom i u partnerstvu sa svim drugim žurnim službama kreirala je vodič za siguran i bezbrižan boravak pod dalmatinskim suncem. I to u obliku web aplikacije Safe in Dalmatia.

Naša želja je bila da stranim gostima na jednostavan način budu dostupne korisne informacije i kontakti koji bi im mogli trebati za vrijeme dok brojeve u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Brojevi žurnih službi, savjeti za sigurnu vožnju uz preventivne savjete samozaštite sada su na jednostavan način dostupni našim gostima kojima želimo pokazati da smo im na raspolaganju za vrijeme njihovog boravka u Splitsko-dalmatinskoj županiji, istaknuli su na predstavljanju projekta.

Safe in Dalmatia digitalni je vodič namijenjen informiranju domaćih i stranih gostiju o sigurnosti tijekom turističke sezone. Aplikacija na jednom mjestu donosi korisne informacije - od brojeva hitnih službi i savjeta za ponašanje u prirodi do interaktivne karte. Dostupna je na više jezika, a u cilju dostupnosti izrađena i brošura na kojoj se nalazi QR code putem kojeg se aplikacija može jednostavno preuzeti.

Osim modernog vizualnog identiteta, sadržaj aplikacije dostupan je na više jezika, čime se dodatno olakšava pristup stranim turistima. Povezivanjem fizičkih i digitalnih alata želimo omogućiti sveobuhvatan doživljaj sigurnosti, istaknula je Helena Krog iz Digitalne Dalmacije.

Aplikacija je razvijena u sklopu programa Social Tech Digitalne Dalmacije, čiji polaznici - mladi programeri s edukacije Junior Dev - rade na stvarnim projektima za zajednicu. Tijekom promocije od svih sudionika istaknuta je dobra suradnja i rad žurnih službi kao bitni preduvjet održive sigurnosti ali i potreba dodatne participacije svih dionika u turizmu u brizi za gosta. Republika Hrvatska i Dalmacija prepoznata kao sigurna destinacija obvezuje na daljnji rad usmjeren na prevenciju neželjenih događanja. Dobra put je mogućnost informiranja i savjetovanja turista i slanje poruke o standardima samozaštite. Aplikacija pruža mogućnostima uvida i u druge različite sadržaje kroz osigurane poveznice.

Dugoročno je planirana i nadogradnja sadržaja i to već dolaskom stranih policijski službenika u projektu Sigurna turistička destinacija.