Može li ljubav doista liječiti tijelo? Novo istraživanje znanstvenika sa švicarskog Sveučilišta u Zürichu pokazuje da fizička bliskost, kada se poveže s oksitocinom, hormonom povezanim s privrženošću, može ubrzati zacjeljivanje rana.

Oksitocin, često nazivan "hormonom ljubavi" ili "kemikalijom zagrljaja", poznat je po tome što potiče kontrakcije maternice i laktaciju, ali i jača emocionalne veze. Ranija su istraživanja pokazala da može ubrzati zacjeljivanje oralnih ulkusa (mala rana ili čir na sluznici usta), vjerojatno zbog svog protuupalnog djelovanja.

Beate Ditzen i njezini suradnici sa spomenutog švicarskog sveučilišta istražili su može li oksitocin objasniti zašto sukobi među partnerima usporavaju zacjeljivanje rana. U istraživanju je sudjelovalo 80 zdravih heteroseksualnih parova, prosječne dobi 27 godina, kojima su na podlakticama napravljene četiri male rane pomoću uređaja za usisavanje.

Bitna je kombinacija

Tijekom tjedan dana parovi su bili podijeljeni u četiri skupine koje su različito kombinirale oksitocinski ili placebo sprej, uz ili bez "Zadatka zahvalnosti partneru" (PAT), odnosno kratke vježbe zahvalnosti provedene do tri puta tjedno. Njihovo istraživanje objavljeno je u časopisu JAMA Psychiatry.

Rezultati su pokazali da ni oksitocinski sprej ni PAT samostalno nisu ubrzali zacjeljivanje. Međutim, njihova kombinacija, osobito kod parova koji su tijekom tjedna pokazivali fizičku nježnost ili imali spolni odnos, donijela je znatno brži oporavak. Ti su sudionici također imali niže razine kortizola, hormona stresa koji može oslabiti imunološki sustav.

Vidimo poboljšano zacjeljivanje rana u skupini koja kombinira PAT interakciju i oksitocin. Sada znamo da imamo doista snažan pokazatelj da oksitocin djeluje kao temeljni mehanizam koji posreduje učinke pozitivne interakcije među parovima, rekla je Ditzen za New Scientist.

Mišljenja neovisnih stručnjaka

Daryl O’Connor s britanskog Sveučilišta u Leedsu, koji nije sudjelovao u istraživanju, istaknuo je za New Scientist da rezultati upućuju na to da bi kombiniranje primjene oksitocina s pozitivnim odnosnim ponašanjima moglo poboljšati fizički oporavak.

Anna Whittaker s britanskog Sveučilišta u Stirlingu, koja isto tako nije sudjelovala u istraživanju, dodala je za isti portal da bi viša doza oksitocina mogla donijeti slične koristi, osobito starijim osobama sa slabijim imunitetom.