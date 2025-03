Želite zamijeniti Google, Facebook i WhatsApp europskim rješenjima? Ovo su neke od alternativnih aplikacija i servisa

Čini se da s Trumpom dolazi kraj dosadašnje ustaljene paradigme o povezanosti i uskoj suradnji zapadnih država, prevenstveno SAD-a i Kanade te država članica EU-a. SAD se okreću isključivo svojim interesima i nije ih briga kako će njihovi potezi utjecati na druge države koje su im do sada bile partneri. Donosi li budućnost naglašeni protekcionizam i okretanje lokalnim tržištima, odnosno možda čak i bojkot konkurentskih proizvoda (što možemo vidjeti na primjeru Kanade prema nekim američkim proizvodima) teško je reći, no svakako je zanimljivo razmisliti o alternativama.

A ako stanovnici EU-a razmišljaju o alternativama za poznate američke tehnološke servise i usluge koje svakodnevno koriste, izbora svakako ima, no pitanje je koliko je taj izbor kvalitetan te je jasno kako, barem za sada, ne može pružiti istu razinu korisničkog iskustva kao i platforme koje već koristimo.

Evo alternativnih online servisa i aplikacija baziranih u Europi za najpopularnije globalne platforme:

Tražilice

Kada je pretraživanje u pitanju jasno je kako postoji samo jedan kralj i to je - Google. Alternative svakako postoje, uključujući i europske, no jasno je kako većina ipak koristi Google jer je najkvalitetniji, odnosno najviše su zadovoljni s odgovorima.

Kao dvije europske alternative guglanju, treba izdvojiti Qwant i Ecosiju. Zanimljivo, ove su tražilice ranije najavile partnerstvo za izgradnju europskog indeksa pretraživanja kako bi se smanjila ovisnost o američkim tehnološkim tvrtkama. Kako je riječ o francuskoj, odnosno njemačkoj kompaniji, cilj im je omogućiti bolje rezultate upravo na tim jezicima, no naravno, bez problema možete pretraživati i na engleskom i hrvatskom jeziku.

Ono što je zanimljivo spomenuti vezano uz ove tražilice jest što se Qwant fokusira na privatnost korisnika pa ne prati korisničke podatke i ne sprema povijest pretraživanja, dok Ecosiu možemo nazvati ekološki osviještenom tražilicom. Naime, većinu svojih prihoda donira za sadnju drveća.

Iako, naravno, ne možemo usporediti ove tražilice s Googleom, na njihove rezultate pretraživanja ipak se možemo osloniti tako da, ako jednom odlučite pokazati palac dolje Googleu i općenito američkim platformama, dobro je znati kako alternativa, točnije europska alternativa - postoji.

Pohrana podataka

Za pohranu podataka danas su nam dostupni brojni servisi, no naravno većina njih ima američku adresu, odnosno podatke pohranjuje na serverima u SAD-u - od Googlea, Applea i Microsofta pa do Dropboxa.

Na ovom tržištu i Europa ima svog kandidata i to prilično jakog. Riječ je o pCloudu, kompaniji sa sjedištem u Švicarskoj koja korisnicima daje izbor prilikom odabira servera za pohranu podataka. Naime, tko želi za pohranu podataka može koristiti njihov podatkovni centar u Dallasu, no za one koji žele svoje podatke pohraniti na europskom tlu, postoji mogućnost pohrane u Luksemburgu.

Od ostalih europskih platformi za pohranu i dijeljenje podataka možemo spomenuti i njemački Nextcloud te Tresorit koji su u Švicarskoj osnovali mađarski programeri.

Društvene mreže

Zaista je teško govoriti o alternativama mrežama koje imaju stotine milijuna ili više milijardi korisnika poput Facebooka, Instagrama, TikToka i drugih. Jedna od takvih alternativa koju smo više puta spominjali posljednjih godina i to kao konkurenta platformi X jest Mastodon. Ova društvena mreža s njemačkom adresom je decentralizirana platforma otvorenog koda koja nema algoritme koji određuju što korisnici vide.

Iako je jedno vrijeme njen popularnost porasla jer su je mnogi vidjeli kao zamjenu za Twitter nakon Muskova preuzimanja, na kraju ipak nije privukla veliki broj korisnika te aktivnost na njoj nije velika.

Razlozi su jasni - korisnici su na postojećim mrežama godinama skupljali pratitelje, stvarali prijateljstva, objavljivali različit sadržaj tako da im prelazak na neku novu mrežu, na kojoj nema njihovih prijatelja i moraju početi s aktivnostima od nule i nema nekog smisla.

Što se komunikacijskih aplikacija tiče, Europa ne može konkurirati WhatsAppu, Viberu i drugim sličnim platformama, no za one koji žele isprobati neku europsku aplikaciju, mediji hvale aplikaciju Threema. Riječ je o švicarskoj aplikaciji koja je bazirana na decentraliziranoj infrastrukturi te nudi end-to-end enkripciju.

Osim Threeme, vrijedi spomenuti i jedno rješenje iz Njemačke. Wire je aplikacija za komunikaciju, dijeljenje datoteka i suradnju, a dostupna je za sve veće platforme - od Androida i iOS-a do Windowsa.

Mail

Kao i u slučaju društvenih mreža, teško je pronaći alternativu koja će biti popularna poput Gmaila ili Outlooka. Iako ih ne može zamijeniti, ProtonMail se čini kao solidna alternativa čiji je naglasak stavljen na end-to-end enkripciju te ne pohranjuje nikakve podatke o korisnicima. Privatnost i zaštita podataka je u prvom planu, zbog čega je korištenje svih opcija potrebno platiti, no dostupna je i besplatna verzija s osnovnim funkcijama.

Slično što smo napisali za švicarski Proton, vrijedi i za njemački Tuta mail. Riječ je o platformi fokusiranoj na end-to-end enkripciju i privatnost. Tko želi koristiti sve opcije, također mora platiti.

Streaming

Kada je u pitanju streaming glazbe, Europa tu prilično dobro stoji. Glavni razlog za to je, naravno, Spotify čije je sjedište u Švedskoj, no treba spomenuti i francuski Deezer koji je prilično popularan i u Hrvatskoj.

Što se tiče konkurenata servisima poput Netflixa, tu je situacija prilično drukčija. Iako postoje brojni videoservisi, niti jedan se ne može usporediti s Netflixom i HBO-om, a veliki broj njih je dostupan samo na lokalnim tržištima, odnosno ograničenom broju tržišta. Količina i vrsta sadržaj na takvim streaming servisima, naravno, ne može se usporediti s filmovima, serijama i dokumentarcima koji su dostupni na najpopularnijim (američkim) servisima. Među inim, možemo spomenuti EON TV na kojem su korisnicima dostupni brojni TV kanali, ali i različit sadržaj na zahtjev putem videoteke.

Navigacija

Kao i u slučaju pretraživanja, na tržištu navigacije dominira Google sa svojim kartama, iako korisnici Appleovih uređaja često koriste i Appleove karte. Europske alternative postoje, no naravno nisu toliko popularne niti je iskustvo usporedivo s onim na koje smo navikli na Googleu. Kao dvije europske alternative spomenut ćemo OpenStreetMap te Here Maps.