Dvadeset i sedam kitova pilota uginulo je nakon što se nasukalo na udaljenoj plaži na Novom Zelandu.

Skupina od 29 kitova otkrivena je u ponedjeljak na plaži Twilight Beach, ili Paenga Rehia, blizu sjevernog vrha Sjevernog otoka.

Ministarstvo za zaštitu prirode odlučilo je ne poduzimati operaciju spašavanja zbog udaljene lokacije nasukavanja, stanja životinja i plimnih čimbenika, navodi se u priopćenju.

Northern Advocate izvijestio je u četvrtak da je od tada uginulo 27 kitova.

Ministarstvo za zaštitu prirode reklo je da je uveden rahui, ili maorska duhovna zabrana, kako bi se omogućio kulturni oporavak zajednice i provelo čišćenje zbog mogućih bioloških rizika.

Proces će voditi lokalni narod Ngati Kuri, uz podršku odjela.

Novi Zeland i susjedna Australija žarišta su masovnog nasukavanja kitova zbog velikih kolonija kitova pilota koje žive u dubokim oceanima koji okružuju obje otočne nacije.