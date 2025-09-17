Europska komisija odobrila je u srijedu stavljanje na tržište lijeka zuranolone za liječenje postporođajne depresije.tri vijesti o kojima se priča Neki bi joj zavidjeli U strahu da ne ispadne čudna samo je obitelji priznala što može. Znanstvenici oduševljeni: "Takvih ima samo 100" Vrijeme radi svoje… Ako imate ove modele telefona, možda je vrijeme da ih zamijenite i kupite nove Što napraviti?! Situacija nikad nije bila gora: Profesori tvrde kako su domaće zadaće izgubile svaki smisao
Odobrenje se temelji na pozitivnoj znanstvenoj ocjeni Europske agencije za lijekove (EMA).
Prednost zuranolona je njegova sposobnost smanjenja depresivnih simptoma povezanih s postporođajnom depresijom nakon dva tjedna liječenja.
Zuranolone se izdaje na liječnički recept i može imati nuspojave koje su navedene na pakiranju. Ne smije se koristiti u trudnoći i ne preporučuje se za primjenu tijekom dojenja.
Postporođajna depresija može biti teška i dugotrajna, s negativnim posljedicama za majku i dijete.
Trenutačno nema posebnih tretmana odobrenih za ovo stanje i standardni antidepresivi često ne djeluju dovoljno brzo.


