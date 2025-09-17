Europska komisija odobrila je u srijedu stavljanje na tržište lijeka zuranolone za liječenje postporođajne depresije.

Odobrenje se temelji na pozitivnoj znanstvenoj ocjeni Europske agencije za lijekove (EMA).

Prednost zuranolona je njegova sposobnost smanjenja depresivnih simptoma povezanih s postporođajnom depresijom nakon dva tjedna liječenja.

Zuranolone se izdaje na liječnički recept i može imati nuspojave koje su navedene na pakiranju. Ne smije se koristiti u trudnoći i ne preporučuje se za primjenu tijekom dojenja.

Postporođajna depresija može biti teška i dugotrajna, s negativnim posljedicama za majku i dijete.

Trenutačno nema posebnih tretmana odobrenih za ovo stanje i standardni antidepresivi često ne djeluju dovoljno brzo.