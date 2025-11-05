Ministri zaštite okoliša EU-a postigli su okvirni dogovor o cilju smanjenja klimatskih promjena do 2040., ublaživši cilj u zadnji čas, pokazao je nacrt dokumenta EU-a, žureći se da postignu dogovor prije samita UN-a COP30 u Brazilu.tri vijesti o kojima se priča Bez boli i straha Kraj karijesa i plombi? Revolucionarni gel obnavlja zubnu caklinu Velika promjena Revolucija u kokpitu: Američki B-21 Raider dobiva neočekivani sastav posade? Stižu nove opcije Google je upravo svoje Karte učinio još boljima
Nakon više od 18 sati pregovora, ministri zaštite okoliša iz zemalja Europske unije dali su neformalnu podršku kompromisu o smanjenju emisija za 90% do 2040. u odnosu na razinu iz 1990., uz fleksibilnost za eventualno razvodnjavanje tog cilja, rekli su diplomati EU-a.
Ministri EU-a planiraju se ponovno sastati u srijedu ujutro kako bi formalno odobrili dogovor.
Nekoliko zemalja, uključujući Poljsku, Češku i Mađarsku, naznačilo je da će se protiviti planu, ali nije ih dovoljno da neslaganjem sporazum i blokiraju jer mu treba podrška najmanje 15 država članica, rekli su diplomati.
Vjerujemo da imamo osnovu za politički dogovor, rekao je glasnogovornik Danske, koja predsjedava EU-om i ovim razgovorima.
Ublaženi cilj omogućio bi zemljama kupnju stranih ugljičnih kredita kako bi pokrile do 5% cilja smanjenja emisija od 90%, prema nacrtu sporazuma EU-a, koji je vidio Reuters.
To bi u praksi značilo da europske tvrtke mogu smanjiti emisije za 85%, a ugljičnim kreditima u stranim zemljama plaćalo bi se smanjenje emisija u ime Europe kako bi se nadoknadio ostatak.
U nacrtu se navodi da će EU također naknadno razmotriti mogućnost smanjenja cilja za još 5% ugljičnim kreditima.
EU se žuri s dogovorom o svom novom klimatskom cilju kako na klimatski samit COP30 ne bi došla praznih ruku.
Mnogo je toga na kocki. Riskiramo izgubiti svoje međunarodno vodstvo, što je ključno u ovom izvanredno složenom kontekstu, rekla je novinarima španjolska ministrica zaštite okoliša Sara Aagesen.
U daljnjem nastojanju da pridobije skeptične zemlje, u nacrtu kompromisa navodi se da će EU ublažiti druge politički osjetljive klimatske politike, uključujući odgodu pokretanja tržišta ugljičnim zagađenjem za godinu dana, do 2028.
Poljska i Češka Republika protive se toj politici, navodeći strahove da bi politika mogla dovesti to rasta cijene goriva.
Zemlje uključujući Francusku i Portugal tražile su fleksibilnost od 5% ugljičnih kredita, dok su druge, uključujući Poljsku i Italiju, tražile 10%. Španjolska i Nizozemska bile su među onima koji su se protivili daljnjem relativiziranju cilja, rekli su diplomati EU-a za Reuters.
Europska komisija izvorno je predložila cilj smanjenja emisija od 90%, s maksimalnim udjelom ugljičnih kredita do 3%.
Ublažavanje cilja odražava negativnu reakciju na ambicioznu europsku klimatsku agendu, koja ne odgovara industriji i nekim vladama koje ne vjeruju da si mogu priuštiti mjere uz obrambene i industrijske prioritete.
Ne želimo uništiti gospodarstvo. Ne želimo uništiti klimu. Želimo spasiti oboje istovremeno, rekao je u utorak zamjenik poljskog ministra za klimu Krzysztof Bolesta.
Poljska, Italija, Češka i druge su se protivile izvornom cilju od 90% kao previše restriktivnom za domaću industriju koja se bori s visokim troškovima energije, jeftinijim kineskim uvozom i američkim carinama.
Druge, uključujući Nizozemsku, Španjolsku i Švedsku, navele su pogoršanje ekstremnih vremenskih uvjeta i potrebu da se sustigne Kina u proizvodnji zelenih tehnologija kao razloge za ambiciozne ciljeve.
Neovisni savjetnici EU-a za klimatsku znanost upozorili su da bi kupnja stranih CO2 kredita preusmjerila prijeko potrebna ulaganja dalje od europske industrije.