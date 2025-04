Kinezi dali svoje viđenje podrijetla koronavirusa: "Značajni dokazi upućuju na to da se u ovoj zemlji možda pojavio prije nego u Kini"

Kina je ponovila svoje tvrdnje da covid-19 možda potječe iz Sjedinjenih Država, u bijeloj knjizi o svom odgovoru na pandemiju objavljenoj u srijedu, nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trump podržala teoriju o curenju virusa iz laboratorija u Kini.

Bijela kuća je 18. travnja objavila internetsku stranicu o covidu-19 na kojoj je rekla da je koronavirus procurio iz laboratorija i kritizirala bivšeg predsjednika Joe Bidena, imunologa Anthonyja Fauccija i Svjetsku zdravstvenu organizaciju (WHO).

WHO i dalje od Kine traži informacije o podrijetlu covida: "To je moralni i znanstveni imperativ"

U bijeloj knjizi, koju je objavila državna novinska agencija Xinhua, Kina optužuje SAD za politizaciju pitanja porijekla covida-19. Dokument kao primjer navodi tužbu u saveznoj državi Missouri koja je dovela do presude prema kojoj Kina mora platiti 24 milijarde dolara zbog gomilanja zaštitne medicinske opreme i zataškavanja izbijanja bolesti.

Kina je pravovremeno podijelila relevantne informacije s WHO-om i međunarodnom zajednicom, ističe se u bijeloj knjizi, naglašavajući zajedničko istraživanje WHO-a i Kine koje je zaključilo da je teorija o curenju iz laboratorija "krajnje nevjerojatna".

SAD ne bi trebao nastaviti "hiniti gluhonijemost", već odgovoriti na legitimne zabrinutosti međunarodne zajednice, prema bijeloj knjizi.

Značajni dokazi upućuju na to da se covid-19 možda pojavio u Sjedinjenim Državama ranije nego što se službeno tvrdi te ranije od izbijanja bolesti u Kini, ističe se u dokumentu.

Prije pet godina izgovorene su riječi koje su promijenile svijet: "Duboko smo zabrinuti alarmantnim razinama širenja i ozbiljnošću..."

Američka Središnja obavještajna agencija (CIA) je u siječnju rekla da je vjerojatnije da je pandemija povezana s laboratorijem, nego da je do nje došlo prirodnim putem. CIA je to objavila nakon što je godinama tvrdila da ne može doći do konačnog zaključka vezanog za to pitanje. Rekla je da ima "nisko povjerenje" u svoju novu procjenu i istaknula da su obje teorije i dalje vjerodostojne.

Dužnosnik kineske Nacionalne zdravstvene komisije je rekao da bi se sljedeći korak u traženju porijekla virusa trebao usredotočiti na SAD, prema agenciji Xinhua, koja je citirala priopćenje o bijeloj knjizi.