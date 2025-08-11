Znanost

Doživite Noć Perzeida u Astronomskom centru Rijeka

Meteorski pljusak naziva se Perzeidima jer se čini kao da nastaje iz zviježđa Perzej, a naziv Suze svetog Lovre dobio je jer se njegov vrhunac događa oko spomendana svetog Lovre, 10. kolovoza.

11.08.2025. / 11:22
Perzeidi iznad Malog Lošinja (Foto: Sandro Puncet / CROPIX)

Noć Perzeida, tijekom koje će posjetitelji na noćnom nebu moći promatrati fenomen poznat kao meteori Perzeidi ili Suze svetog Lovre, održat će se u utorak, 12. kolovoza u Astronomskom centru Rijeka, najavili su iz riječke gradske uprave.

Svake godine između 17. srpnja i 24. kolovoza, na nebu se može vidjeti "kiša" meteora koje se još naziva i "zvijezdama padalicama" ili "nebeskim krijesnicama", a vrhunac njihovih aktivnosti ove se godine očekuje u noći s 12. na 13. kolovoza.

Posjetitelji će Perzeide moći promatrati iz zvjezdarnice te s panoramske terase i parka riječkog Astronomskog centra, a iz njega najavljuju i dvije prezentacije - Vodič noćnim nebom iznad Rijeke  i Mala tijela Sunčeva sustava.

Naglašavaju kako “zvijezde padalice” nisu zvijezde, nego su najizraženiji, možda i najpoznatiji meteorski pljusak, koji u kolovozu uzrokuje komet Swift-Tuttle, kada se njegova putanja oko Sunca križa sa Zemljinom.

Kako promatrati Perzeide (Foto: Hrvatski astronomski savez)

Ističu kako do "pljuska" Perzeida dolazi jer Zemlja svakoga ljeta prolazi kroz oblak ostataka koje je za sobom ostavio komet, nebesko tijelo od krute jezgre i omotača od smrznuta plina i prašine, koje putuje po svemiru.

Komet često, kad je u blizini Sunca, ima ”rep”, koji se sastoji od vode, zrnaca prašine, krhotina i raznih plinova, a sve je veći što je komet bliži Suncu.

Meteorski pljusak naziva se Perzeidima jer se čini kao da nastaje iz zviježđa Perzej, a naziv Suze svetog Lovre dobio je jer se njegov vrhunac događa oko spomendana svetog Lovre, 10. kolovoza.

